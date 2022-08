Apasia, una erudita en Atenas

SIEMPRE que inicio un viaje me gusta planteármelo desde diferentes planos. El primero el plano o perspectiva territorial que implica el propio desplazamiento, no tanto como una carrera por ver monumentos o museos, sino como una oportunidad de respirar el ambiente y empaparse del destino, de ver otras formas de “hacer”. El segundo, el plano gastronómico, conocer sus platos es acercarse a su forma de vida y sus particularidades, a su pasado.

Y, por último, su historia, sus personajes, en este último ámbito reconozco una especial debilidad por “desenterrar” personajes femeninos mantenidos en la sombra por la historia, encontrarlos es casi como descubrir un secreto, aunque estén ahí para todo aquel que lo quiera encontrar, siempre gracias a la labor de historiadores e investigadores que han valorado la importancia de “encender el foco” y han rescatado esas trayectorias para protegerlas de la amnesia colectiva. Para mí es una forma de rendirles homenaje, un pequeño reconocimiento a su papel y a su lucha con el modesto altavoz que puedo brindarles.

Buscando mujeres de la antigua Grecia todavía desconocidas para mí encontré a Aspasia de Mileto, intuía que en una sociedad un poco más abierta que otras, como la griega, Hipatia o Safo de Lesbos no eran las únicas excepciones, que había más mujeres libres. Me costó una búsqueda más exhaustiva llegar a aquella Información que no la presentaba de forma exclusiva como “la amante de Atenas”, Aspasia fue una mujer brillante, maestra de retórica, oradora y filósofa, mujer influyente en la sociedad de su época, en la vida cultural y política de la Atenas del X. V a.C., respetada y elogiada por coetáneos como Platón o Sócrates, aunque desgraciadamente, para muchos la faceta más destacable de su vida fue injustamente la de amante.

Cierto que la biografía de Aspasia ha llegado de forma muy parcial hasta nuestros días, de ella y del devenir de su vida solo conocemos lo que se ha escrito de hombres de su vida y, de de forma indirecta de la milesia, concretamente, a través de las referencias a Lisicles y Pericles y de su propio hijo Pericles “el joven”.

Probablemente nunca tendremos el “retrato” completo de Aspasia, solo trazos que nos saben a poco; sabemos que fue una mujer excepcional y singular, probablemente siempre nos quedará la incógnita de si llegó crear o no una escuela para mujeres, aunque algunos relatos los dan por cierto, si aprovechó la importante cultura que había recibido de su familia para dignificar a otras mujeres en una sociedad en la que a ellas todavía se les reconocía ese derecho, si fue maestra de Sócrates y si es a ella a quien se refiere en “El banquete de Platón” o si fue la última de las mujeres filósofas en la escuela pitagórica.

De la vida de Aspasia solo nos quedan retales, ha hecho historia, pero la historia, como para tantas y tantas mujeres borradas, no ha estado a su altura. Permítanme que hoy en este modesto artículo cambie, por una vez el subtitulo del relato. Aspasia, más que la amante de Atenas, una erudita, una mujer libre en Grecia.