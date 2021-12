Ha pasado mucho tiempo, nos vamos acostumbrando, pero la verdad es que, echamos mucho de menos aquellos años, y si pudiéramos volver atrás, aunque fuese por poco tiempo y siendo como somos, no importaría. Lo importante sería el volver a vivir unos minutos, días, o lo que fuese esos maravillosos años. Yo diría desde 1960 a 1977. Ese período fue decisivo nuestra vida. Cambio todo, la forma de vestir, de pensar, de mirar a los demás. No existía el odio, la rivalidad, solo en los deportes, pero era sana. Sí, era un régimen un tanto diferente, era una democracia orgánica, heredada de una dictadura. Nunca pensé que diría esto: echo de menos aquellos tiempos. Como yo, muchas personas lo piensan. Pero el error quizá fue ir más allá, el hacer esa evolución, transición, de esa manera..., no sé, quizá estoy equivocado, lo desconozco. Daría cualquier cosa por volver y quedarme en un bucle en esos diecisiete años tan especiales, donde la amistad era algo importante, el dinero era secundario. Lo más importante, el amor, el respeto..., todo era distinto, las personas importaban. Hoy, solo importan las prisas, el dinero, la apariencia, lo banal y lo vacío.

La música era de calidad, las voces buenas. Hoy solo importa el producto, hasta el arte esta en manos de banqueros, solo el dinero es importante, que asco me da todo esto.

Se que no se puede, pero me gustaría volver a aquellos tiempos, con aquella gente, todo era autentico. Dios que impotencia el no poder estar de nuevo allí.

Recuerdo que todos los días, cuando salía de casa y paraba en el quiosco de la esquina (regentado por mutilado de guerra. Un hombre, muy amable), por una peseta me daban 4 Celtas sin filtro o dos Jean o un LM, luego 50 metros mas abajo, estaba la parada del Trole, allí esperaba el número 7, el 13 o alguno que me llevase hasta los cantones o cerca, ya que yo estudiaba en la Academia Azur que estaba en la Calle Real de mi ciudad, Coruña. Nos ayudábamos entre todos, si salías de casa un sábado o domingo con muy poco dinero, no importaba, los amigos, entre todos, te ayudaban, no te dejaban tirado.

Eran otros tiempos, todo era especial, lo que sucede es que creo que nadie, digo nadie, podría recrear la vida como era en realidad, se necesitaría mucho análisis y un talento especial muy especial para poder escribir de manera que todo el mundo pudiese entrar en aquel mundo, que solo sabe como era el que lo vivió, digo bien, el que lo vivió, no el que paso por el sin enterarse.

Las cosas eran totalmente diferentes, la comida olía muy distinta y el sabor, hummm..., ya no digamos las frutas. La honradez, educación, moral y otras coas más, primaban por encima de todo. Hasta el rugir de los árboles al contacto con el viento, era de otra forma. La yerba era mas verde, los campos mas limpios, las gentes, eran autenticas. Todo era diferente y especial, las personas no pensaban en que guapo estoy, (podía haber un pequeño sector de la sociedad, pero muy pequeño, que eran tonturrios) que bien me queda este pantalón, coño me tengo que depilar a las siete, oye querida, este coche tenemos que cambiarlo, ya no mola nada. Seamos serios, estamos en manos de ineptos, podridos, vagos, ignorantes, insípidos, dogmáticos, alucinados, políticos corruptos, banqueros egoístas y, en resumidas cuentas, en manos de unos visionarios de la nada y unas entupidas asociaciones que solo piensan en tonterías. Hemos llegado al punto, que los políticos que son los que nos gobiernan, hacen que los jueces que legislan, y todos los que de una u otra manera tienen una cuota de poder, parezcan ineptos, tan ineptos, arrogantes y sin escrúpulos, que solo quedaría el hacer otra vez una revolución, pero esta vez, cultural al cien por cien, si no, no sé dónde llegaremos o donde terminaremos los ciudadanos normales. Tal vez lleguemos simplemente a ser una anécdota de los que hemos puesto en estos lugares de poder, y de una manera muy ¨civilizada¨ seremos sus esclavos de los nuevos tiempos. Como se dice en el argot callejero, nos darán por la retaguardia y, encima se lo tendremos que agradecer.

Quizá, para que no suceda nada de todo esto y, todo pueda volver a ser como era, o sea limpio, honrado y cabal, quizá digo tendríamos que comenzar ya con la revolución, haber, hay muchas formas y maneras, pero tenemos que hacer mucho ruido se haga escuchar. ¿Hasta cuándo y cómo resistiremos? Ojalá, todo sea un mal sueño y pronto despertemos de este sueño negro.