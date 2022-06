BAJO un soportal, tomando un café, a las once de la mañana, todo un lujo compostelano. Las palomas hacen suya la calle y esperan las migajas que pueda haber. Quienes pasan son de cualquier parte del mundo. Los que están en la mesa de al lado son quizás peregrinos, quizás turistas; no son en cualquier caso de aquí pero se les ve –mejor, se les escucha– alegres, felices; hablan alto y están refiriéndose al tiempo, sin adentrarse en ningún tema concreto.

A uno de ellos le suena el móvil y se pone a hablar. Le dice que está de vacaciones y que no es el momento de que le llamen; hace bien. Todos tenemos derecho a desconectar en el algún momento de la vida. Le comenta a sus contertulios que no está para impertinencias. En cualquier momento giro la cabeza y le pondré cara a tanta sabiduría andante.

Pasa, en este momento, por la calle, una peregrina, mochila al hombro. Lleva el móvil en la mano y trata de orientarse en su búsqueda de la catedral. De repente lo tiene claro porque ve a un guía, con un buen grupo detrás, y se dispone a seguirlo.

Llevo aquí un tiempo ya

y no he visto pasar a nadie

conocido. Esto es Santiago, una ciudad que, en su parte más monumental, no deja

de ser, en momentos como

éste, un lugar de todos y

para todos, algo que compartimos con ciudades como

Toledo, Venecia o Florencia, pongo por caso.

Se acaba junio. La Compostela universitaria, la de los estudiantes, queda atrás esperando, una vez más, a septiembre. Por fin veo a un par de amigos que andan por las rúas, como yo, disfrutando de un buen día, a las puertas ya de ese mes de julio que es, en cierto modo, el de la plenitud de esta ciudad.

Estamos en un verano jubilar; disfrutémoslo. Acabo de ver a los de la mesa de al lado; son un par de peregrinos descansando. Así es la vida.