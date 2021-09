Arquitecturas del vino

CADA necesidad humana

requiere unos determinados espacios, en muchos casos construidos para hacerla

factible. Así la elaboración del vino, su almacenamien-

to y hasta su consumo con-llevaron, y conllevan, la concreción de arquitecturas diversas, acomodadas a las diferentes funciones a acometer, a los lugares en las que llevarlos a cabo, a las cos-tumbres y saberes de cada tiempo...

En este orden de cosas se ha publicado un libro titulado As Arquitecturas Históricas do Viño. Polos ribeiros do Miño e do Avia. Ha sido editado por la Xunta de Galicia partiendo de una iniciativa del Museo do Viño de Galicia. Sus textos son de X. L. Sobrado Pérez, J. J. Álvarez González, J. Lamas Bértolo y D. Reboredo Prado; y las fotografías, de J. J. Álvarez González y S. Baños González.

El vino en la Edad Media en Galicia es el punto de partida que justifica la existencia de una serie de granjas monásticas y de bodegas históricas que son aquí analizadas. Llama la atención la entidad de estas arquitecturas que responden a esos tiempos de la Baja Edad Media y, también, del principio de la Moderna. Será el siglo XV, en este sentido, un tiempo especialmente destacable.

Hay cuestiones, relativas al mundo de la Historia del Arte, que nos llaman especialmente la atención y que tienen muchas veces que ver con lo compostelano. Un Santiago peregrino tiene un lugar de referencia en el Pazo de los Cervela, en Pazos de Arenteiro; un escudo, a relacionar con el arzobispo Luna, se encuentra en la Casa da Coenga, en San Paio de Ventosela; una concha, esa venera tan jacobea, puede verse en la bodega de Belvís, en San Xoán de Cabanelas...

Merece la pena conocer todas estas construcciones y valorarlas en su tiempo. Pues bien, este libro nos abre la puerta a su contemplación.