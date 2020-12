A la vista de las experiencias de los gobiernos de coalición que se formaron en Europa durante las últimas décadas, resultó frecuente que los coaligados fuesen dando cauce a sus diferencias –que obviamente no sólo las hay, sino que incluso debe haberlas– en dos situaciones muy concretas: o bien cuando llegaban a un punto en que resultasen más acuciantes que las coincidencias, o cuando fuese agotándose la legislatura para la cual se habían constituido. En el primer caso, lo igualmente frecuente resultó ser el adelantamiento de las elecciones, por no resultar del todo coherente ni cómodo para la opinión, e incluso tampoco para el electorado de cada cual, soportar a un gobierno que remarca sus diferencias internas.

Partiendo, pues, de ahí, no se le puede pedir a los partidos que hoy constituyen una coalición de gobierno en España, PSOE y UP, que oculten sus diferencias, innegables –recuérdese si no, aunque sólo sea, lo que cada uno de ellos predicó en la campaña electoral–, pero, de no ser que ambos o uno de ellos las considere irrenunciables o innegociables, por lo menos para su trámite temporal, por aquello de las prioridades, sí que se les puede y hasta se les debe exigir que sepan administrarlas. A no ser, claro, que uno o los dos vean prontas las elecciones o, simplemente, la voluntad de dar por acabada la experiencia de la coalición.

Como en este momento el gobierno está logrando la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, la cual presentan sus dos partes como señal de durabilidad de la legislatura, puede concluirse que no tiene por qué haber elecciones a la vista. No hay razón, pues, para dar especial visibilidad a las diferencias, que, en ese caso, deben ser resueltas más que aireadas. Y resueltas dentro del acuerdo de gobierno, no fuera de él.

Pero si resulta que cada semana hay un tema de discusión que da de sí nada menos que descalificaciones mutuas de alto tono (como cuando se dice que un compañero de gobierno trabaja para la derecha, que es mucho decir), entonces, y ya no importa el tema (desahucios, salario mínimo, Sahara, Venezuela, Monarquía, presos, etc.), aquí hay algo que funciona mal. Porque no quiero decir que haya alguien que juega sucio, que también sería mucho decir. Pero, en cualquiera que sea el caso, nosotros, la opinión, los electores o como quieran que se diga, tenemos derecho a exigirles que paren ya o, si no son capaces, disuelvan la coalición. Queremos un gobierno, sólo uno.

Y no nos importa que no haya otro gobierno alternativo a la vista porque total, así, este tampoco nos vale.