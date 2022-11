Atacan la democracia

HACE tiempo, en estas mismas páginas, comenté que una de las quiebras que padecía nuestro sistema democrático era la falta de nivel, discurso, recursos dialécticos, conocimientos de fondo y cortesía parlamentaria que se había instalado en el Congreso de los Diputados. Por eso, el mero discurso chabacano ha ido a peor, si bien ha habido siempre alusiones personales, agravado en el caso de la diputada que hizo una alusión simplista, grosera y machista de los méritos de Irene Montero, a la hora de criticar la ley del “Si es sí”.

Se me ocurre a mí que debe ser también un ataque a la democracia que diputados de los partidos independentistas, como ya ha ocurrido, manifiesten que a ellos “les importa un pito la gobernabilidad del Estado” (ahora corregida a cambio de otras dádivas para su interés, como subrayó el demócrata Otegi). No sé yo en mi simpleza que, desde esa misma tribuna, el beneficiario de estos viáticos dijera que por sus principios nunca pactaría con sus consocios diversos, y sobre todo –como hombre de principios morales– con los que ahora no dudan en decir que la estabilidad del Estado depende de que a ellos se les vaya dando lo que piden.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha afirmado que “no hay Gobierno de progreso en el Estado si los que nos queremos marchar no lo sostenemos”. Diputados de esta órbita y desde esta tribuna, dijeron que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas no eran queridos en sus comunidades y que tenían que irse. Y en el País Vasco, Bildu ha colocado grandes pancartas con la imagen de un guardia civil con la maleta y la leyenda “¡Que se vayan!”.

Desde la tribuna del Congreso se miente, se dan datos tergiversados, y se insulta con carácter general y recurrida simpleza a quienes no forman parte del actual conglomerado de fuerzas progresistas Eso es así, sin duda. Pero cuando se ataca los fundamentos de la propia democracia, del Estado, y se considera caducado el llamado régimen del 78 ¿acaso no son incurren en “cobarde silencio” los diputados del partido socialista y sus consocios, porque eso está bien y no es una exhibición de odio, sino de amor y respeto a la Constitución que les permite estar donde están?