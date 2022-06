Bajar el IPC matando al mensajero

DESBOCADOS los precios y después de utilizar armas ineficaces para tratar de contenerlos, Sánchez parece haber optado por aplicar un método utilizado desde tiempos inmemoriales, cuyas primeras noticias nos las dio hace dos mil años Plutarco en sus Vidas Paralelas. Cuenta el historiador greco-romano que Tigranes cortó la cabeza al mensajero que le trajo malas noticias sobre la guerra, “sin atreverse nadie después a llevarle información, dando oído solo a aquellos que lo halagaran”. Con los datos sobre la inflación ocurre lo mismo, con la única diferencia de que actualmente los degüellos se ejecutan sin derramamiento de sangre.

Adelantándose al linchamiento, el presidente del Instituto Nacional de Industria dimitió. Rodríguez Poo, prefirió inmolarse antes de que le cortaran la cabeza. Lo hizo solo dos días antes de darse a conocer el índice adelantado del IPC de junio que supera por vez primera en 37 años, desde 1985, los dos dígitos: el 10,2 por ciento. Una noticia que no halaga a quien manda, claro.

Los apercibimientos contra las malas noticias en inflación vienen de atrás. Desde el Gobierno se deja caer, cuando no se afirma rotundamente, que los datos del INE sobre la subida de precios en la cesta de la compra no son los verdaderos, poniendo en la picota la profesionalidad e incluso la honorabilidad de sus responsables.

El señor Rodríguez Poo no es un famoso al estilo Tezanos. Hemos aprendido su nombre después de que el Gobierno lo colocara, hace pocos meses, en el centro de la diana. No gustaban los datos que daba sobre la inflación ni el crecimiento económico (PIB). La propia Calviño, cada vez más a la defensiva, no se cortaba señalando sus dudas de los métodos de cálculo empleados por el Instituto. Tampoco se mostraban evidencias, o pruebas. Únicamente, que no eran coincidentes con la evolución del empleo. Sin embargo, las cifras que aporta el INE están en la onda de las que proporcionan organismos nacionales e internacionales, públicos y privados.

Los datos de empleo, siendo positivos, pueden no ser tan fantásticos como se nos dice. O generar tanta riqueza como se preveía. La transformación de contratos temporales en fijos sería beneficioso si mantuvieran el nivel de calidad, pero no siempre es así. Si el contrato por obra o servicio deriva en indefinido discontinuo a tiempo parcial, con la carestía de la vida que sufrimos en estos momentos, hará muy difícil que pueda llegar en condiciones dignas a fin de mes.

El impacto por la fuerte subida de los precios –no se necesitan datos para ser conscientes– y la tragedia en la frontera de Melilla, situación que Sánchez consideró “bien resuelta”, se diluye estos días por la Cumbre de la OTAN en Madrid, cuya importancia y resultados pueden calificarse de, esta vez sí, históricos. La imagen de España, como país anfitrión, sale reforzada, aunque no será fácil explicar como parte de su Gobierno está en contra.

Pero en un par de días las imágenes de líderes entre graves y sonrientes, grandes despliegues policiales, la Bestia (coche de Biden), brillantes discursos, besamanos y cenas de gala quedarán para el recuerdo mientras que los carburantes, la luz y la cesta de la compra nos devolverán a una realidad tan cruda que ni matando a todos los mensajeros dejaremos de sentir. Menos mal que tenemos el verano para engañarnos un poco. ¡Carpe diem!