Bienvenida ‘metavida’

NOS han anunciado el proyecto Metaverso en el que está trabajando el fundador de Facebook, no sin cierta premura, no vaya a ser que se le adelanten programadores más avispados. Además, nuestra sociedad parece demandar un universo virtual mayoritaria y urgentemente. Más aún; muchos y muchas ya llevan tiempo proyectando vidas alternativas en redes como Facebook o Instagram; existencias maravillosas, perfectas, prediseñadas, retocadas y edulcoradas (¡se me acaban los adjetivos!).

En esas imágenes todos somos felices, muy listos, guapísimos, exitosos y estamos en el sitio adecuado, en el momento correcto y con las compañías idóneas, ¡faltaría más! Sí; eso mismo que se hacía en los primeros chats y páginas de contactos de forma privada, ahora se proyecta ante los ojos del mundo. Y pobres las y los que se ponen intensos en las redes con denuncias, reivindicaciones o reflexiones sesudas porque, por más justas e ilustradas que sean sus consideraciones, ya pueden contar con que será una minoría la que les dé un “me gusta”, eso si no los bloquean (¡menuda ofensa!).

Nuestra sociedad está cansada de aguantar, de comedirse, de esforzarse, de preocuparse y de sufrir. Lo vimos la pasada Semana Santa, porque a pesar del precio de la gasolina, de la inflación, de la pandemia, todo el mundo viajó, disfrutó y gastó; y lo hizo todo sin mascarilla, a pesar de las multitudes, sin miedo a contagiarse ni a contagiar a los demás. Pero las vacaciones duran unos días, se hacen cortas, aún falta mucho para el verano, así que ya pueden apurar Mark Zuckerberg y compañía para darnos la oportunidad de vivir todos y cada uno de nuestros días esas “metavidas” que nos permitan presentarnos a los demás como nos gustaría ser y no como somos en realidad. Ya verán qué guapos y guapas, esbeltos, estilizados y sin arrugas vamos a ser todos; y qué hogares, familias y trabajos más ideales vamos a tener por fin.

Dicen, además, que lo podremos hacer todo, pero todo, sin levantarnos del sillón, y esperamos que a un módico precio. Puede que esas vidas alternativas no sean tan reconfortantes como los besos, los abrazos y el contacto real; pero ya nos apañaremos, que para eso tenemos la experiencia de haber sufrido una pandemia aislados, y bien que acudimos a encuentros virtuales dando y mostrando lo mejor de nosotros mismos y de nuestros hogares. Otra cosa bien distinta es cómo afectará a nuestra maltrecha salud mental (según los expertos, claro), porque igual se convierte en la ocasión y el pretexto para que perdamos el escaso contacto que aún nos queda con la realidad tras la apuesta por las redes sociales, las aplicaciones de citas y las reuniones virtuales.

En fin, no pasa nada, tampoco es tan grave, que ya nos han advertido los posthumanistas que debemos dejar de considerar al ser humano como el centro del universo; y que, a fin de cuentas, no es tanto lo que nos separa de las máquinas y los robots. Ya ven; cada vez menos.