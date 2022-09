LA broma no tiene justificación porque se han utilizado recursos privados con un componente público, una -ambulancia de una empresa privada al servicio del Servicio Extremeño de Salud. El conductor del vehículo lo adornó –no le puso botes en el parachoques trasero– y lo utilizó para transportar a unos recién casados en una iglesia de Badajoz.

Las reacciones en contra no se han hecho esperar porque las ambulancias no abundan y menos con la rapidez que se las necesita, pero como no parece que nadie ha-ya quedado desatendido durante el traslado de los contrayentes habría que ser al-

go indulgentes con los autores de la travesura, que ya han sido sancionados por su empresa, aunque en su descargo hay que decir que han pedido perdón.

Téngase en cuenta que un casamiento en las circunstancias actuales es una operación de riesgo, en la que pueden surgir un sinnúme-

ro de complicaciones que puede hacer necesario oxígeno para no perder el aliento en la travesía.

DIÁSPORA. Que los profesionales españoles de las más diversas especialidades científicas son de los mejores del mundo porque su formación es excepcional no se puede discutir. Ingenieros, médicos, enfermeras, arquitectos... salieron de España como consecuencia de la crisis de 2008 y se han ganado la vida fuera de nuestro país.

Resulta que el premio de arquitectura Wheelwright que otorga la Universidad de Harvard, el Prtizker para los jóvenes arquitectos, ha sido ganado por españoles en cuatro de sus diez últimas ediciones, lo que da idea de su categoría profesional.

El desastre de la burbuja inmobiliaria expulsó de nuestro país a un sinnúmero de arquitectos que aquí no tenían quien les encargara la construcción de nuevos edificios. Los cuatro premiados Marina Otero Verzier, Daniel Fernández Pascual, José Ahedo y Anna Puigjaner, son más conocidos fuera de nuestras fronteras que dentro y allí siguen desarrollando la mayor parte de sus proyectos.

La diáspora se llevó a muchos de los mejores.