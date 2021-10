Cada uno en su sitio

TIENE suerte el presidente Feijóo: cuando algo funciona bien o no se nota que funcione mal, que esa es otra, es competencia y mérito de la Xunta de Galicia, pero si funciona mal o no se nota que funcione bien, la culpa es del Gobierno central.

Eso viene pasando, desde hace ya algún tiempo, con la política industrial en general, con los peajes en autopistas o autovías, hasta con el modelo de tren que se quiere que circule en una línea determinada, como se repartían o transportaban las vacunas covid cuando andábamos en eso, quien dejó que se deteriorara el sistema de residencias para la ancianidad o quien asoma ahora como redentor de la desgracia, etc., etc., etc.

Hasta el punto de que no sean pocas las veces en que la Xunta de Galicia más pareciera un grupo de oposición parlamentaria en Madrid, que titular del derecho de autogobierno en Galicia.

Pero yo supongo que el presidente de la Xunta de Galicia estaría de acuerdo conmigo en que, si es así como funciona el sistema de gobierno compartido en España, en total, tanto por parte del central como de los autonómicos, de manera que estos se ven obligados a consumir esfuerzos en el control del otro (que es un decir) más que en ejercicio del propio, es que el reparto de poderes, o competencias, como se suele decir con más costumbre, está mal.

Por lo menos, debería estar suficientemente claro, para que cada uno sepa exactamente cual es su sitio y qué responsabilidades le corresponden. Sin asumir competencias ajenas (que ya dije más de una vez que buena parte de las que ejercita la Xunta de Galicia le corresponden más bien y legítimamente al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales).

De no ser así, lo que reina es una confusión de responsabilidades, prestas al aprovechamiento partidista, que en política es tanto como decir al ocultamiento de las propias.

Habría que decir dos cosas: una, que no es creíble que uno siempre lo haga bien y el otro siempre mal, a no ser que el que lo predica sea tonto de remate, o cínico, que es peor.

Dos, que cualquier problema que afecte a Galicia, sea cual sea el área de competencia en que esté clasificado, debe requerir la atención del presidente de la Xunta de Galicia que, sea competente o no, es irremediablemente, al menos, corresponsable, para buscarle solución antes que culpas, porque sean estas de quien sean es el pueblo quien sufre sus consecuencias, y él, aquí, competencias aparte, es el primer referente de responsabilidad.

Y eso, además de serlo de competencias, también sería cuestión de lealtad.