Cambiar para seguir

LOS resultados de las elecciones autonómicas de Madrid, con el inapelable triunfo de Isabel Díaz Ayuso, han supuesto un revulsivo interno para todos los partidos, sobre todo para los que han perdido de forma estrepitosa e inopinada, como el PSOE y Ciudadanos, y también para los que han ganado, que tienen que pensar a partir de ahora cómo va a ser su evolución futura mediante un análisis sosegado de las causas que les han llevado a asomarse al abismo y a vivir un momento de euforia. Tratar de obviar que esos resultados influyen en las perspectivas futuras del Gobierno de coalición es inútil, porque Ferraz y La Moncloa deben comenzar a desarrollar una nueva estrategia ante el fracaso de sus expectativas y de que en la votación del pasado martes tuvo mucho peso el voto de rechazo a la alianza Sánchez-Iglesias.

El PSOE no ha logrado que su organización en Madrid deje de ser un foco de problemas. La convivencia de distintas familias en el seno de la Federación Socialista Madrileña daba muchos quebraderos de cabeza a la ejecutiva federal. La irrelevancia del PSM, que ni ha pinchado ni cortado en candidato, listas, programa y campaña y que previamente ha desarrollado una oposición meliflua a Díaz Ayuso, ha conducido a ser sobrepasados por Más Madrid, más preocupados por las necesidades de quienes no han caído rendidos ante la campaña de la ‘baronesa’ madrileña. En efecto, Madrid no es toda España, pero la corriente subterránea indica que el PSOE ha de esforzarse por reconectar con un electorado que le dio victorias muy relevantes en autonómicas y municipales en un momento en el que el PP se encontraba en estado de shock por los juicios por corrupción, porque ahora se juega en territorio de pandemia.

La victoria de Ayuso debe ser un aldabonazo para que Sánchez no minimice la onda expansiva que puede tener lo que desde el PP se han adelantado a visualizar como un cambio de ciclo, que le obliga a variar su forma de hacer política. La salida de Pablo Iglesias de escena debe ser aprovechada para mejorar las relaciones internas en el seno del Ejecutivo.