Caretas fuera

EL Reino de Marruecos se quitó la careta y certificó que la crisis desatada con España no estaba relacionada con la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, sino con el problema de fondo de su pretensión de anexionarse el Sahara Occidental saltándose todas las resoluciones de Naciones Unidas. Su propósito de relacionar la situación de la excolonia española con la de Cataluña es una comparación odiosa, carente de todo valor histórico y político y un desliz diplomático tan irresponsable como el de abrir sus fronteras para crear un conflicto político y humanitario en nuestro país que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó en su día de inadmisible.

Si la crisis desatada tuvo el detonante de la presencia de Gali en España y puede discutirse si la actuación de la diplomacia española pecó de ingenuidad o infantilismo, la reacción de la diplomacia marroquí ha ido de despropósito en despropósito, ha quedado en evidencia, se ha llevado el revolcón de la Unión Europea que ha cerrado filas con España, no ha dudado en perjudicar a su población y pretende que España y toda la UE abandone sus posiciones tradicionales a favor de una solución acordada para la descolonización del Sahara para que certifique su anexión, al calor del reconocimiento de su soberanía decretada por Donald Trump.

No menos sorprendente que las intenciones marroquíes con su presión y la comparación extemporánea entre el Sahara y Cataluña resultó el silencio del PP al respecto. Y no por falta de oportunidades puesto que el número uno y la tres del partido tuvieron comparecencias públicas. Ítem más, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, se quejó porque los partidos que sostienen al Gobierno se han negado a que Sánchez compareciese en el Pleno del Congreso para explicar la crisis con Marruecos. La dirección del PP acusa al Gobierno de no haber dado una respuesta de Estado a la crisis, sin fijar posición sobre cuáles son sus propuestas más allá del deseo compartido de que la reconciliación entre ambos países tenga lugar lo más rápidamente posible.