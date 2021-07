¿Celebraciones o soluciones?

ence. Puede que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga concedida a Ence hasta 2073 genere una gran alegría para BNG y PSdeG, partidos que forman la oposición en el Pazo do Hórreo y aspiran a gobernar en San Caetano, pero lo que es seguro es que para los trabajadores de la planta de Lourizán y los empleos indirectos lo que supone es un tremendo palo. Más allá de señalarse como vencedores tras la resolución judicial y apuntar al PP o al titular de la Xunta como gran derrotado, el mejor servicio que se puede hacer ahora, a Galicia en general y a la comarca de Pontevedra en particular, es empezar a remar juntos para encontrar una alternativa. Si la pastera cierra, lo cual es está mucho más cerca de suceder que hace una semana, no sólo quedan en la calle 400 personas que prestan servicio en sus instalaciones, sino también 2.700 contratistas del área industrial, logística y del transporte, y otros 2.100 del sector forestal. Muchas y muy importantes razones para moverse que van más allá de tratar de crear desgaste en el Ejecutivo autonómico o arañar un puñado de votos. La compañía, que siempre defendió la legalidad de su fábrica, agotará todas las vías jurídicas y es posible que el último capítulo de este serial falte por escribir. Sea como sea, en juego no está sólo el futuro de miles de familias sino también el de buena parte de la economía, que depende de esta y otras empresas como Alcoa, Endesa, Meirama o Gamesa, que algunos se alegran tanto de mandar fuera. Ahora, que cada uno decida en su papel. Pero en lugar de celebraciones bien estará aportar soluciones. s. arias