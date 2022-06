LA Xunta puso en marcha un proyecto al que denomina Cidades no Tempo y, queriendo o no, evoca a aquel otro –Galicia no Tempo– que, también, desde el Gobierno de Galicia, se realizó en los años noventa del pasado siglo.

Han transcurrido treinta años y nace esta propuesta que va a poner en marcha siete exposiciones –una en cada ciudad gallega–, que se sucederán en distintos momentos de este año y los siguientes.

El objetivo, parece ser, es “reinvindicar el sustrato urbano de la cultura de Galicia” poniendo en valor lo que sus siete ciudades pudieron aportar al respecto. Se ha inaugurado ya Santiago no Tempo, en las salas de Afundación –compañera de viaje de la Xunta en esta aportación–; se muestra como primer paso en una labor que pretende ser ambiciosa e “inédita”.

Qué duda cabe, un esfuerzo de esta índole debe de ser reconocido, en cada uno de sus espacios y tiempos, viendo hasta qué punto aporta un mensaje, más o menos atractivo y adecuadamente expresado. Además, evaluando aquello que pueda contribuir al conocimiento de lo que se pretende transmitir por medio de publicaciones de diferente índole y otros medios; y, también, por supuesto, el número de visitas y la valoración que hayan podido hacer.

El futuro dirá, día a día –hasta que Cidades no Tempo llegue a culminar su camino–, si cumple sus tareas con el grado de acierto debido. Lo que no tendrá sentido será comparar sus resultados –aunque sí su denominación– con los de Galicia no Tempo, porque sus discursos nada tienen que ver, porque los objetivos son muy diferentes y porque los equipos responsables, en cada caso, son distintos.

Ahora es el tiempo –valga la redundancia– de Cidades no Tempo que es, y será, lo que sus autores y promotores hayan sabido hacer.