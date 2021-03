Cinco horas con la oposición

SE conoce popularmente como O Adefesio al edificio de la Casa da Xuventude de Santiago, en la Praza do Matadoiro. No entro en sus usos, seguramente mejorables como todo en la vida, porque el acertado mote con que se tilda dicho inmueble municipal se debe a uno de los significados del término: “Una cosa muy fea”, define la RAE. Pero más descriptiva incluso es su traducción al gallego: espantallo. Cierto, su visión espanta. Y no solo agrede a los sentidos si no que destroza la armonía e incluso la esencia de la plaza y encima impide la integración del parque de Belvís en la ciudad histórica. Pero hay otros adefesios en Compostela, en este caso políticos. Otras acepciones del término son “despropósito, disparate, extravagancia”. El culebrón sobre el lugar donde construir las instalaciones del Imelga encaja perfectamente en cualquiera de estos significados. Veamos, el Gobierno gallego decide construirlo en Santiago y pregunta al Concello, que aporta los terrenos, dónde. Raxoi, en vez de fijar la ubicación le ofrece tres opciones, pero una de ellas, siendo legal, no vale. La Xunta lo tiene en cuenta y se inclina por otra, pero también se frena porque hay que consultar a la vecindad. ¿A cuál? ¿ La de Fontiñas, de Santiago, a todos los gallegos? ¡Qué lleven el Imelga a O Pino!