YOLANDA López López es la autora de un libro, de reciente aparición, titulado Compostela no Cinema. Apuntamentos da cidade no século XXI. Lo han editado, conjuntamente, Guiverny Editorial y el Consorcio de Santiago. En él se analizan, desde la perspectiva que el marco espacial elegido supone, once películas ordenadas en tres grandes apartados. El primero, dedicado a la Compostela Literaria. El segundo se denomina Tradición Jacobea y Camino y al tercero lo denomina la Ciudad Transitada.

Los títulos más antiguos valorados son obras del 2003: O lapis do carpinteiro y Trece Badaladas. El más moderno es Encallados, de 2013. Pero hay más contenidos en este libro que cuenta con dos capítulos, introductorios, uno dedicado a La Ciudad y el cinema y otro que, quien lo escribe, denomina Corrientes Urbanas del siglo XXI. Unos apuntes sobre la ficción televisiva completan, con las debidas conclusiones, lo fundamental de una obra, rica en sus anexos y fuentes de diverso tipo.

El texto es ágil y el análisis, preciso, con un muy apreciable conocimiento de la temática considerada. Por otra parte, ocho entrevistas, a relacionar con distintas obras, agrandan la aportación del libro al darles voz, en este caso, a Antón Reixa, Xavier Villaverde, Suso de Toro, Camilo Franco, Fernando Cortizo, Jorge Coira, Alfonso Zarauza y Ángel Santos, con cuyas visiones se enriquece, sin duda, tanto la perspectiva de la autora como la del lector.

Cabe decir que la recreación de una ciudad como Santiago, desde las posibilidades implícitas en lo que el cine supone, ha sido objeto de buenos trabajos en la materia, a lo largo de los años que la autora trata y supone, en su caso, una línea de trabajo llamada a concretar futuras aportaciones de singular interés.