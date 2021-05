Compostela Universal, reflexiones ante el Xacobeo 21-22

No pensaba escribir estas reflexiones y he meditado antes de hacerlo. La exposición FITUR, en Madrid que, como es conocido, congrega los más importantes tour-operadores mundiales y la presencia allí de Galicia en todo su esplendor, me inclina a hacerlo.

Europa se construyó peregrinando a Compostela y su lengua materna es el Cristianismo

Es la frase atribuida a Goethe cuya primera parte está grabada en piedra, en lengua gallega, española, francesa, inglesa, alemana e italiana, los idiomas de Europa (salvo los eslavos) con la que se encuentra el peregrino cuando llega a la Puerta del Camino. San Juan XXXIII, cuando en los años 50 peregrinó a Compostela, dijo que la Catedral de Santiago era la catedral del Mundo. El expresidente francés, Charles De Gaulle vino a Compostela en los años 70. Cuando descendió del automóvil y contempló la monumentalidad de la Plaza del Obradoiro, exclamó impresionado: Oh, c’est la vielle Europe. En similares circunstancias, pero ya en la Transición, el Presidente Giscard D’Estaing dijo C’est magnifique. En la entrada de Compostela, en San Lázaro se encuentra la Porta Santi Iacobi monumento con estatuas de peregrinos ilustres que honraron al Apóstol Santiago a lo largo de la Historia. En el afamado Restaurante Camilo se puede contemplar una galería de fotografías de personajes ilustres que visitaron Compostela.

En numerosas ocasiones he recorrido, con lentitud, paz y sosiego, el casco histórico compostelano admirando por enésima vez el tesoro de lo que Valle Inclán refleja en el texto que se encuentra grabado en uno de los bancos de la Alameda Rosa mística de piedra...

Entre otras muchas cosas, he observado que la rotulación del casco histórico es adecuada. Los rótulos en placas de acrilato, Casco Histórico/Historical Town en lenguas gallega, española e inglesa que, acertada y estratégicamente, se distribuyen a lo largo del casco histórico (desde la iglesia de San Pedro, en la rúa del mismo nombre, hasta la plaza de Galicia) proporcionan información indicativa en las tres lenguas, si bien, necesariamente muy resumida. En mi opinión, están bien y cumplen perfectamente su función.

Existen algunas disfunciones que sería preciso corregir en una ciudad como es Santiago. Me refiero a leyendas en señales de tráfico, ej. Estacions, acceso peonil, debe ser Estacions, acceso peonil/Estaciones, acceso de peatones/Railway/Bus stations, pedestrian acces. No debemos olvidar que de la estación del ferrocarril salen los trenes a Irún/Hendaya que unen Galicia con Europa. El tren Arco recoge los peregrinos que han venido a Compostela y regresan a sus lugares de origen con sus mochilas, bicicletas y todo tipo de artículos de viaje. También sería necesario adecuar el término acollida que debería ser Acollida de Pelegrinos/Acogida de peregrinos/Pilgrim’s wellcome center.

Es necesario cuidar estas pequeñas disfunciones al objeto de evitar que se susciten rechazos y también evitar herir susceptibilidades. (Algún caminante cargado con su mochila me ha preguntado, en un español con fuerte acento centroeuropeo, donde se encontraba La Lonja de Peregrinos).

En ocasiones, a demanda de turistas aislados, generalmente parejas europeas de cierta edad, que disfrutaban de la mística de piedra, les he explicado o traducido la leyenda en lengua gallega que figura en los rótulos de edificios históricos compostelanos pertenecientes o vinculados a la USC. Estos rótulos, con un formato característico, fueron instalados en 1995 con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Universidad de Santiago de Compostela; tienen un texto más extenso y una información más amplia que la que figura en los rótulos Casco Histórico/Historical Town. Paradójica e inexplicablemente, solo están escritos en lengua gallega.

La conmemoración del V Centenario fue un éxito y así lo recuerdo con orgullo y satisfacción. Ha sido difundida a todo el mundo. El catálogo de la exposición, cuidadosamente editado en tres idiomas, gallego, español e inglés es una obra maestra de lo que ha representado y representa la Universidad Compostelana a lo largo de sus cinco siglos de Historia. He tenido la satisfacción de obsequiar a profesores invitados nacionales o extranjeros con los volúmenes editados en lengua española o inglesa, respectivamente. En relación con la efemérides, siempre me he preguntado la razón por la cual la rotulación del Patrimonio histórico de la USC se haya hecho con rótulos tan solo escritos en lengua gallega y, a diferencia la edición de los catálogos de la Exposición, no se haya extendido esta rotulación a las lenguas universales español e inglés. Español, que es la lengua oficial del Estado e inglés, que es lengua universal por antonomasia.

El paso del tiempo ha deteriorado estos rótulos en un proceso de oxidación irreversible. Varios de ellos se leen con dificultad o simplemente no se leen. Consecuencia del grado de oxidación, suciedad y deterioro de los rótulos mencionados, la Universidad, por su propia imagen y prestigio, debe proceder en consecuencia. El caso del rótulo en la puerta del Pazo de San Xerome (Rectorado de la USC) es paradigmático en la medida que se lee con dificultad o, simplemente, no se lee. A lo largo de años he visto turistas aislados o en pequeños grupos, entrar en el Pazo de San Xerome, pasear por su claustro y asomarse a la monumental escalera en la contemplación de los retratos de los rectores fundadores de la USC. El rótulo exterior ciertamente no les proporciona mucha información.

Otro caso paradigmático es el del Colegio de los Irlandeses, en la Rúa Nova. Este antiguo Colegio, que albergaba estudiantes católicos procedentes de Irlanda que huían de la persecución anglicana, está pidiendo a gritos la rotulación en inglés.

La Universidad, es el templo del conocimiento. Como institución pública que es, está obligada a generar conocimiento y a difundirlo. El conocimiento es universal y no debe restringirse. La restricción en la difusión del conocimiento es sinónimo de pobreza intelectual. Sin la más amplia difusión del conocimiento no existiría la enciclopedia Wikipedia.

Mi petición, fruto de estas reflexiones, es que la USC proceda: 1) a la limpieza de los rótulos existentes o, mejor, a su sustitución por otros rótulos con similar formato, si bien de mayores dimensiones que permitan incorporar una grafía accesible al observador, visitante exterior y 2) que extienda esta rotulación exterior de sus edificios históricos, no ya a todas las lenguas que figuran en la frase de Goethe, sino necesariamente, a las lenguas universales español e inglés como corresponde a una Institución Universitaria, por definición, cuna y templo del conocimiento universal y, particularmente en nuestro caso, y a que la USC representa una de las Universidades españolas más antiguas, cinco veces centenaria, que se encuentra ubicada en una ciudad histórica patrimonio de la Humanidad, ciudad cultural europea y en, definitiva, ciudad cosmopolita universal. A mi conocimiento, la Autoridad Académica actual no ha participado en la rotulación de su Patrimonio histórico en la forma que hemos venido señalando. Un cuarto de siglo después entiendo que se hace necesario revisar aquella decisión. Yo tengo la esperanza que la Autoridad Académica actual lea con atención e interés este artículo y atienda la petición/sugerencia que en él se formula.

Postdata. Cuando este artículo estaba en trámite de entrega, el autor tuvo conocimiento que, a consecuencia de obras en el edificio del Rectorado, se iba a proceder también a la limpieza del rótulo allí existente. Una excelente noticia ciertamente. Sin embargo la grafía sigue siendo diminuta. En cualquier caso, si este primer paso inicial fuese el comienzo del proceso global de revisión de la rotulación del patrimonio histórico de la USC, tal como refleja mi petición/sugerencia, entonces mi satisfacción y alegría serían no solo desbordantes sino inconmesurables.