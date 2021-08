Con el corazón y la cabeza

La pasada semana se celebró en la isla de la Toja el tradicional encuentro de empresarios gallegos en el mundo. Tras el paréntesis provocado por el covid, la morriña y el sentimiento volvían a convertirse en los protagonistas de un día para la confraternidad y la unión a ambos lados del charco, a lo largo y ancho del mapa.

He de reconocer que resulta enormemente entrañable este evento y la celebración de ese vínculo inexplicable que surge del origen y que desafía cualquier otra circunstancia, se palpa en el ambiente y se adivina en los ojos emocionados de muchos de sus asistentes que aprovechan la cita anual para volver, aunque sea por unos días.

Este año se sumaba el estreno de dos reconocimientos, uno al empresario gallego en el exterior, que recayó en Olegario Vázquez Raña, y otro al empresario gallego en Galicia. Precisamente es este último galardón el que motiva este artículo de opinión, o mejor dicho, las palabras que pronunció el galardonado, Ignacio Rivera -de Estrella Galicia-, cuando lo recogió.

Se agradeció enormemente que su discurso no fuera un conjunto de expresiones predecibles y que aprovechase ese momento para hacer una clara reivindicación: “Galicia tiene que ser más competitiva”, lo hizo como se hacen las reivindicaciones constructivas, sin sospecha de tintes políticos, con elegancia y apelando al papel y a la responsabilidad de las distintas administraciones.

El discurso fue aplaudido, agradecido y comprendido por los allí presentes. A mí, de forma casi automática, me recordó una expresión que, con las mismas o similares palabras, he escuchado en múltiples ocasiones de empresarios muy dispares: “Monté la empresa aquí pensando con el corazón”, para, a continuación, relatar la suma que le supone para las arcas de su empresa esa apuesta guiada por el sentimiento, o explicar las ventajosas condiciones a las que habría renunciado por no llevar o implantar la empresa en otro punto de nuestra geografía.

Y es que aunque nos duela admitirlo, nuestro territorio es encantador, un paraíso, con infinidad de recursos y posibilidades, pero no, no destaca por ser competitivo. Todos admitimos con sorpresa y resignada tristeza el acierto de Ignacio Rivera en su discurso.

Galicia es un pueblo emprendedor, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero cansado de emigrar, y no me refiero solo a la emigración internacional, también a la interregional hacia otras zonas con mejores conexiones o condiciones de nuestro Estado.

Merecemos contar con las infraestructuras, apoyo y las condiciones que nos permitan generar riqueza y empleo en nuestro entorno natural. Necesitamos reivindicarnos y hacernos fuertes en un modelo sujeto a tensiones, equilibrios e intereses que no siempre se corresponden con los de sus ciudadanos, y ahora más que nunca. Es hora de que, en un análisis objetivo, Galicia esté en igualdad de condiciones.

Sería fantástico, además de poco probable, que las palabras de Ignacio Rivera llevasen a la reflexión en las distintas administraciones implicadas.

A mí al menos me han parecido valientes, acertadas y necesarias. A mí, al menos, me han parecido dignas de mención.