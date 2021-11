Conferencia de Fernando Reyes Ferrón en el Museo das Peregrinacións-mañana, 19´30 h.-, director del grupo de música antigua “Resonet”, dedicada al proyecto “As Músicas de Santiago”, temática sobre la que vienen trabajando desde 1999, y que mostrará resultados como la serie de registros en cd, en propuestas innovadoras: “La Grande Chanson”, “Les Pellerines”, “Santiago!”, “A Peregrina” y otros como “Ultreia” o “Feste Diaes”; también una serie de 14 vídeos, relacionados con el propio “Museo das Peregrinacións” y un amplio legado documental, en especial, el dedicado a trabajos didácticos. “Resonet” vienen de cerrar el “III Ateneo Barroco”, con su programa “Europa Galante. A Chacona no barroco, de Compostela para Europa”, ofrecido en el Teatro Principal, del que fueron protagonistas el propio Fernando Reyes-guitarra barroca. Archilaúd y tiorba-; la soprano Mercedes Hernández y el barítono Andrew Robinson, un certamen por el que también pasaron el clavecinista Enrico Baiano; la cantante Paloma Gutiérrez del Arroyo, acompañada por el arpista Manuel Vilas, y la soprano Hana Blazikova, con el Bruce Dickey, quien recuperaba un instrumento como el cornetto, junto a Mieneke van der Velden, gambista; Kris Verheslt, clave y órgano y Jacob Lindberg, tiorba.

Para la charla, una aproximación a trabajos como “La Grande Chanson”- “As cancións dos peregrinos de Santiago. Francia ss. XVII e XVIII”-, resultado de la colaboración de un grupo de once profesionales de instrumentos de época, con las voces de la soprano Mercedes Hernández; el contratenor José Hernández Pastor y el barítono José Enrique Pedrosa. Para “Resonet”, se trataba de basarse en una propuesta de recreación de aquellas músicas, haciéndolas confluir en una hipotética peregrinación en torno al año 1700, algo por otra parte no imposible, pues sabían su origen se remontaba a los inicios de la peregrinación a Santiago y que seguramente acompañaron el caminar de los peregrinos, a lo largo de los siglos, sufriendo las naturales transformaciones derivadas de las modas. Para ello, emplearon el máximo posible de elementos musicales originales de aquella época: instrumentos y técnicas y vocales instrumentales adecuadas, búsqueda de sonoridades, etc... y otros recursos propios de las músicas antiguas como la improvisación rítmica y melódica, la libertad retórica, variedad , instrumentaciones, etc..Danzas como la chacona, canarios, folías, pasamezzi o villanos. Fueron la base de gran parte de la música religiosa, teatral y de cámara, de esa época. El bajo continuo y los esquemas armónicos y rítmicos de esas danzas de moda en la Europa del 1700, se adaptaron con increíble facilidad a las melodías de las que el grupo disponía inicialmente.

“Les Pellerins”, recopilación de piezas de Bataille, Moulinié, Gautier, M.A. Charpentier o F. Couperin, entre otros, fue una labor confiada a Fernando Reyes, Mercedes Hernández, Juan Antonio Martínez, instrumentos de cuerda barrocos y Xoán Ramón Marín Martínez, en una amplia gama de percusiones. Estábamos ante la fuerte tradición francesa del “Air de Cour”, en especial para voz y laúd, que no se cerraba con las nuevas prácticas musicales, relacionadas con el recurso innovador del bajo continuo. Inspirándose en escritos de la época, en las escenas y divertimentos campestres, que pintaba Watteau, en los que canto, guitarra y danza, gozaban de un papel imprescindible, mostraron con gran realismo y refinamiento, la posibilidad cotidiana de la práctica musical en aquella Francia del barroco, haciendo de la voz y los instrumentos de cuerda pulsada, los protagonistas de “Les Pellerins”.

“Santiago!”, resultó una colaboración especial para la edición conmemorativa del 50 Aniversario del Museo das Peregrinacións (1951/ 2001) y para el registro, Mercedes Hernández, José Hernández Pastor y J.Enrique Pedrosa, bajo la dirección de Fernando Reyes. Una grabación realizada en septiembre del año 2000, en el Convento da Magdalena de Sarria (Lugo), con un estudio móvil del imprescindible Pablo Barreiro, con mezclas y masterización en la Radio Galega, sobre obras de la Europa de los ss. XV y XVI, Josquin des Prèz, Senfl, D. Ortiz, J. del Enzina, C. de Morales, Tromboncino o Sermisy. Para Fernando Reyes, las visitas a las Bibliotecas de la Musikhochschule Trossigen, de Alemania; la Schola Cantorum Basiliensis, de Suiza o la Musikakademie de Basilea, en las que se encuentran cientos de compositores renacentistas y en virtud del acceso inmediato a los materiales bibliográficos, permitió encontrar piezas relacionadas con las temáticas deseadas, procedentes de autores como los incorporados al registro “Santiago!”. No quedan exentas piezas del “Cancionero Musical de Palacio”, posiblemente conocidas por Juan de Flandes, pintor de la Reina Isabel o el motete “Apostole Christie Jacobe”, de Cristóbal de Morales y compositores como Sebald Örtel o el laudista alemán Hans Newsidler.

“A Peregrina”, serie de cantos e romances nos Camiños de Santiago, para un grupo de siete intérpretes, con la dirección de Fernando Reyes. Fundamentalmente, el rico universo de peregrinación con la importancia de presencia femenina, en mayor medida, ratificada por la muestra de imágenes escultóricas, diarios de viaje (Egeria, Margery Kempe...), registros de caminantes, pinturas, grabados y sobre todo, cantos y romances de tradición oral, aquellos que convierten lo cierto y lo inventado en realidad incuestionable y sagrada. Las leyendas, las historias, las tragedias, la descripción de los caminos de Compostela, etc...fueron trasmitidas o escritas en esa forma mágica que resulta de la combinación de palabras y música. Emoción y espiritualidad, memoria e invención son los componentes principales de ese maravilloso tesoro que son las músicas de las peregrinas y de los peregrinos. Piezas reunidas en esta recopilación, y que tendrán importante protagonismo en el concierto anunciado para el día 20, en el Museo das Peregrinacións, un programa ya grabado en 2012, y que hasta ahora no se había interpretado.

“As Músicas de Santiago”, temática de la charla, traerá a colación vídeos y papeles, en un nuevo proyecto del Museo das Peregrinacións con carácter divulgativo por parte de quien fue pionero en este ámbito. Se tratará de mostrar el rendimiento en 14 vídeos, de corta duración, con más de 200 obras relativas al Museo, con más de 200 obras relacionadas con el Museo y producto de la mutua colaboración. Un trabajo realizado sobre criterios filológicos, del patrimonio histórico universal., con alto nivel formativo e interpretativo. La pieza o tema que servirá para cada vídeo, irá acompañada de una pieza relacionada con ella. Esos vídeos, serán un nuevo contenido didáctico añadiendo una guía didáctica que dará ideas y recursos metodológicos para disfrute de las mismas. Los vídeos, en su conjunto, se presentarán en fechas concretas en las redes sociales del Museo das Peregrinacións, durante el “Ano Compostelán 2021”.