¿Conocerá la paz el PSdeG?

POLÉMICA. Al democristiano italiano Giulio Andreotti se le atribuye la frase “el poder desgasta a quien no lo tiene”. Y al líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, la constatación de que el siete veces primer ministro transalpino tenía razón. Aunque en el caso del economista de Ponteareas no sólo le penaliza no haber derrotado al PP en las últimas elecciones, sino la sensación de que le será muy difícil hacerlo algún día.

En una organización que actualmente pisa moqueta en La Moncloa y pensada en sus estructuras para alcanzar gobiernos allá donde se presenta, las cuatro mayorías absolutas cosechadas por los del charrán en las autonómicas se les están haciendo muy largas y el nerviosismo cunde sin disimulo. Así como demuestra el incendiario artículo firmado por el secretario de organización, José Antonio Quiroga, ante los cantos de sirena que alertan de que en el próximo congreso podría haber compañeros dispuestos a plantar batalla por hacerse con el control.

Un panorama muy distinto al que se divisa en las filas populares, donde Feijóo fue reelegido presidente sin rival, o en el BNG, con Ana Pontón convertida en referente de la oposición y liberada de luchas internas del pasado. Una tormenta perfecta para los del puño y la rosa, atrapados entre el centro derecha y el nacionalismo de izquierdas, de la que no saldrán añadiendo más rayos y truenos sino con serenidad y unidad. Tras 12 años fuera de la Xunta y con Sánchez en declive a nivel nacional, el PSdeG lo tendrá difícil en 2024. Pero si en lo que queda de legislatura se dedican a hacer cada uno la guerra por su cuenta la debacle puede ser histórica. ¿Conocerán la paz algún día? sabela arias