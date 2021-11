“Coro Joven de la OSG”, en la Igrexa de San Francisco, con obras sacras en preferencia

Concierto del “Coro Joven de la OSG”, en la Igrexa de San Francisco- 20´30 h.-, en las programaciones de “Amigos de la Ópera de Santiago” y la propia “OSG”, con entrada libre, agrupación en formación que abarca entre los 13 y 21 años, integrado por unas 35 voces, y desde su nacimiento en 2006, tuvo como directores a J.A. García Mato, Fernando Briones, J.R.Rodríguez y Daniel García Artés, bajo la supervisión de Joan Company, el titular del “Coro de la OSG” y miembro también del jurado del “Concurso de Canto”, que promueve la”Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago”. Entre colaboraciones diversas, participó en la cantata “Carmina Burana”, de Karl Orff, la zarzuela “La tabernera del puerto”, de Pablo Sorozábal y “Troula”, de Juan Durán. Un programa para esta tarde, acorde con el ideario pretendido, con atención a compositores por descubrir, en su mayoría, pero que hilvanan un concierto perfectamente calibrado.

Michael McGlynn, nacido en 1964, con nacionalidad irlandesa, que reflejará en el estilo de sus creaciones inspiradas en la larga herencia celta, tendrá “Media Vita”. Fundó el grupo ”Anúna”, en 1987, con el que grabó 14 cds. Estudió e el University College, de Dublin y en el Trinity College, además de haber sido miembro del Coro de Cámara RTE. Por su obra “Deep Dead Blue”, recibió el Classical Brit Award, en el año 2000, aportando con “Anúna” trabajos tan importantes como “Anúna Orígenes Celtas”, también la cantata “Behind the Closed Eye”, con la Ulster Orchestra, y labores para el teatro como “Las tres hermanas”, de A.Chejov. Obras suyas fueron dadas a conocer por el National Youth Choir, The Dale Warland Singers, la Phoenix Coral, los BBC Singers y la cantante Down Upshaw. Sus piezas destacan por el cuidado de las líneas melódicas modales con apuntes ornamentales, Obra también apreciable, es “An on Earth Peace: A Chanticler Mass”.

Gordon Young (1919/98), músico nacido en Kansas, destacó pronto como organista y de su firma tendremos “A Joyful Alleluia”. Estudió en el Southern College, de Windfiel y órgano en el Curtis Institute of Music, de Filadelfia, con Alexander McCurdy. Fue director de la Primera Iglesia Presbiteriana de Detroit, durante quince años y parte de su mejor legado, se conserva en la Biblioteca Coral CMI, con más de cien composiciones. Su música coral destaca por su sencillez, desarrollada en breves piezas. Entre el conjunto de ellas, sobresalen “Arise, O God, and Shine”, la que se nos ofrece esta tarde “Joyfull Alleluia”; “Let Heavenly Music Fill His Place”, “Now Let Us All Praise God and Sing” o “Prease Song”.

Hugo Distler (1908/ 42)- “Wie der Hirst Scheiet”-, fue un músico de amarga fortuna por su trágico final en suicido a consecuencia de los avatares bélicos, a consecuencia de una obligada incorporación a incorporarse a la temible werhmacht, en pleno nazismo. Natural de Nuremberg y con estudios en el Conservatorio de Leipzig, fue organista en la St Jacob Lübeck, en 1931, y profesor en la Escuela Religiosa Spandau, que ampliaría en Stuttgart y en Berlín. Demostró un estilo en cierto aspecto renovador, dentro del los géneros de música evangelista luterana, posterior a 1940. En su catálogo, se aprecian “Der Jarhkreis, conjunto importante de recopilaciones; “La Pasión Coral”, ”Historia de la Navidad”, para coro mixto y cuatro solistas, o “Geisterlische Choramusik Op. 12”, con una inclusión de 12 motetes. Sus maestros destacados fueron Hermann Grabner, y Günter Ramin, en órgano.

En la proximidad, Julio Domínguez, con un “Ave María”, músico con estudios en Santiago y Vigo, y que muestra interés por los medios actuales, la informática musical, la electroacústica y el jazz. En el espacio coral, tuvo como maestros a Manuel Cabero y Javier Busto, antes de profundizar con una referencia en las tendencias contemporáneas, como el sueco Eric Erickson, que marcó pauta a lo largo de varias generaciones y seguidores. Fundó “Al Libitum” (1990), “Vivace” (1998) y “Vocal Galega” (2008).

Luigi Malfitano (1916/2012) - “Sacrum Convivium”- destacó como director de coro durante su vida profesional, tras formarse en el Conservatorio Giuseppe Verdi, de Milán, en donde se especializó en órgano, música coral y polifonía. Fue organista de la Basílica San Fedele, de Milán; director del coro del Teatro Carlo Felice, de Génova (1957/60); ocupó la cátedra de órgano y composición del Conservatorio Estatal Italiano y del Giuseppe Verdi, de Milán, entre 1974 y 1986, y en el Pontificio Inst. Ambrosiano, fue docente en materias de armonía, composición y órgano.

Dietrich Buxtehude, un clásico por excelencia, tendrá “Nichts Soll uns Scheiden”, el músico más importante entre Schütz y J.S. Bach, en su tiempo y el modelo por antonomasia de la escuela germano-danesa. Siempre primaron sus “Symphoniae Sacrae”, en una cultura musical desbordante, con modélicas cantatas de coral y las piezas para órgano, herencia recibida y compartida con su padre desde 1639, sucediendo a Franz Tunder como organista en la Marienkirche de Lübeck, siendo en sus años de madurez, un gran experto en el estilo de piezas libres, con preferencia en las fugas y en las tocatas, pero relevancia mayor, con el paso de los tiempos, llegará precisamente en este apartado dedicado a las músicas corales.

Un gospel de la tradición negro-americana, en arreglo de Buckhardt M. Schürmann, el mentado gospel, procede de himnos evangélicos angloamericanos ya desde las décadas de 1870, hasta la actualidad, en las recreaciones más diversas, impregnándose inevitablemente de las modas que se entrecruzan por el paso de generaciones. Unos primeros maestros en esta evolución, fueron el predicador Dwight Moody (1837/99) y el cantante Ira Sankey (1840/1908), popularizando melodías sencilla para un público predispuesto, unas melodías estróficas y escritas de forma homónima. La actualidad conoce agrupaciones de gran aceptación dedicado al gospel y los spirituals. Para acompañar la velada en San Francisco, contaremos con Miguel Álvarez- violín-, Saul Nogareda- chelo-; Isabel Romero, órgano, bajo la dirección de Daniel García Artés.