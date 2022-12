CORRUPCIÓN no es solo apropiarse de dinero ajeno, hay otra corrupción que tiene poco que ver con enriquecerse ilegalmente: la corrupción moral. Con grandes personajes que pretenden dar lecciones a los que cometen delitos monetarios, ejemplos viviente de que ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Son personajes odiosos, detestables, que deberían ser arrojados de los centros de poder. Que desgraciadamente es donde más abundan.

Sánchez presume ahora de que el delito de malversación no se aplicará a los que no delinquieron con la intención de enriquecerse, a los que llama corruptos. Pues sí que tiene noción el presidente de qué es actitud ejemplar... La suya es más corrupta que la de infinidad de encarcelados, aunque no esté incluida en el código penal. Legisla a conveniencia de condenados por actuaciones económicas delictivas –¿o es que no se ha malversado dinero público en el independentismo y se han pagado prebendas?– y también a conveniencia de golpistas. Sánchez ha pagado con dinero público el apoyo de socios parlamentaria a quienes ha colocado en cargos de responsabilidad sin tener la experiencia ni preparación necesarias, y utiliza también dinero público para comprar votos de sectores sociales que responden en las urnas a su “bondad”.

Pero también es corrupción mentir, engañar, usar medios oficiales para actividades privadas alegando razones de seguridad –más mentiras, los anteriores presidentes no lo hacían a pesar de la amenaza etarra– y también corrupción, moral pero corrupción, es apoyar económicamente a dictadores y genocidas. Como ocurre con miembros de este gobernó.

Sorprende que pretendan dar lecciones quienes son ejemplo de corrupción moral. O lecciones de dignidad. ¿Dónde está la dignidad de personas supuestamente de trayectoria impecable, que aceptan ocupar cargos sin cumplir las requisitos profesionales para ocuparlos? O que no cumplen las condiciones de temporalidad que se exige a quien ha tenido un cargo de gobierno antes de aceptar un nuevo destino incompatible con sus responsabilidades anteriores? O quienes aceptan ocupar un cargo de máxima relevancia en un organismo que debe pronunciarse sobre asuntos que afectan directamente a quien les ha nombrado, o que aceptan cargos oficiales con la condición de que coloque en un puesto importante a un familiar, amigo o colaborador de quien le dado entrada en la institución... El etcétera es largo.

Todos estos ejemplos los hemos visto a lo largo de los años, nunca tantos, y tan escandalosos, como en estas últimas semansa. Y aún hay quien pretende dar lecciones de comportamiento impecable, de velar por los intereses de todos, de ser absolutamente garantista con las leyes en vigor y leal con los principios que, en público, defiende.

Este gobierno ampara la corrupción cuando presume de lo contrario, pero además ha convertido en patéticas a figuras honorables que se han dejado comprar por un cargo institucional desde el que puede actuar a favor del gobierno. Se han vendido por un plato de lentejas.