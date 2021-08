COVID-19 en Galicia, esta es la situación

Hemos rebasado el pico de la quinta ola. A nivel nacional se alcanzó el martes 27 (701,92 casos/100.000 habitantes) y en Galicia el miércoles (686,09 casos/100.000 habitantes). Estamos ya bajando lentamente, y pronto mejorará la situación hospitalaria que en esta ola se ha visto poco afectada, aunque si y mucho la atención primaria.

La epidemiología de esta ola ha sido muy diferente a la de olas anteriores. Con afectación mayoritaria de los jóvenes, que apenas lo habían sido ni jugado un papel importante en la transmisión con anterioridad, con incidencias actualmente en Galicia del orden de 2.272,5 casos por cada 100.000 personas del grupo de 20 a 29 años; 1.932,7 en los de 12 a 20 años; 876,3 en los de 30 a 39 años, y algo muy preocupante una incidencia de 650,97 en los menores de 11 años, pues para estos todavía no se han autorizado vacunas. Otra característica de esta quinta ola es la importante afectación de las embarazadas.

Desde la semana 29 (19 al 25 de julio) la variante delta se ha adueñado de la situación en Galicia, pasando de suponer el 55,75% de las cepas secuenciadas en la semana precedente al 82,6% en esa, y el virus continúa totalmente fuera de control con un porcentaje de test positivos del 15,46% a nivel nacional y del 12,43% en Galicia, lo que hace que los rastreos sean muy poco eficientes, y se incremente el riesgo de que se surjan nuevas variantes.

Es prioritario vacunar a gestantes y jóvenes de 12 a 29 años. En Galicia vamos por detrás respecto a otras comunidades. Aquí solo han recibido, al menos una dosis, el 3,8% de los de 12-19 años y el 17,6% de los de 20-29 cuando a nivel nacional la han recibido el 14,1% y el 49,8% respectivamente. En poco más de un mes comienza el nuevo curso y el otoño. Un peligro en ciernes.

Estos últimos días se está planteando la conveniencia o no de administrar un refuerzo a los ya vacunados. Estudios recientes han puesto de manifiesto que aquellos que pasaron la infección y recibieron una dosis de la vacuna, generaron muy buena respuesta inmune humoral, células de memoria e inmunidad celular, y no parece que vayan a necesitar refuerzos de momento. Otra cuestión son las personas que no han pasado la infección y recibieron dos dosis de vacuna en las que posiblemente con el paso del tiempo pueda ser necesario, pero de momento las agencias reguladoras (FDA y la EMA) no se han pronunciado. En este momento lo importante es vacunar a los colectivos que todavía no lo están y completar las vacunaciones pendientes.