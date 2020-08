Covid-19. Seremos digitales o no seremos

Seis años. Según algunos expertos la situación generada por el covid-19 ha supuesto una aceleración de seis años en el proceso de digitalización. Quizás no sea tanto, pero los últimos acontecimientos aconsejan tomarse muy en serio la necesidad de completar el proceso de transformación digital con urgencia. De hecho, ya era una prioridad en el marco europeo para el período 2019-2024 alcanzar una Europa adaptada a la era digital. Por esto, tras todo lo sucedido desde marzo de este año y después de la declaración de la pandemia debemos fijar el objetivo en torno a tres ejes.

En primer lugar, conectividad y redes, no puede existir un mundo global, hiperconectado, sin un sistema de redes que lo soporte y la conectividad que lo permita. En España, la prueba de estrés del confinamiento aguantó relativamente bien con las condiciones que existían, pero no puede negarse que determinadas partes del territorio no pudieron acceder o lo hicieron deficitariamente a los servicios básicos en formato digital, como la educación, la sanidad o simplemente no pudieron acceder al teletrabajo, y, en consecuencia, ciudadanos y empresas vieron limitados sus derechos y sus posibilidades de relacionarse digitalmente.

En segundo lugar, una estrategia para el sector empresarial, emprendedores, pymes, dirigida al crecimiento económico y a evitar que el lastre que ya pesa nos hunda más. La realidad del covid-19 ha enfrentado al espejo tanto a aquellos que todavía se mantenían de espaldas a la realidad del mundo digital, como a los que sus posibilidades no le habían permitido adentrarse en esta dimensión imprescindible, postergando esa línea de acción. Ya no es posible, y para ello, sector público y privado deben trabajar conjuntamente para alcanzar el objetivo de la digitalización del sector empresarial, de la actividad económica, con especial atención a la pymes.

Y, por último, pero no por ello menos importante, las competencias digitales de la ciudadanía. En España, los datos arrojan un porcentaje de un 57 % de personas con competencias digitales básicas, no hablemos ya de las competencias avanzadas, y se identifica como una clara debilidad del proceso de transformación digital, aspirando a alcanzar el 80 % en 2025, para reducir la brecha digital. Competencias digitales que también deben exigirse no sólo a la ciudadanía sino también por parte de los actores del sector público, empleados públicos, directivos y responsables políticos.

Porque no me olvido de las administraciones públicas, de todas, la estatal, la autonómica y la local, y también la instrumental, la Administración pública es un elemento clave en este puzle que debe encajar todas las piezas, con independencia de su naturaleza, para que podamos hablar de digitalización para todo y para todos. Administraciones públicas que, además, deberán garantizar estos objetivos en términos de seguridad y privacidad, y en el marco de una estrategia de datos, de Inteligencia Artificial, fijando las bases para la gobernanza del mundo algorítmico que tantos desafíos plantea.

Para dar respuesta a estos retos se han puesto en marcha ya distintas iniciativas, entre ellas, España Digital 2025, que contempla un conjunto de medidas orientadas a tal fin, tanto en términos de conectividad, como de competencias digitales, o transformación digital tanto del sector público como privado, etc. En Galicia, por ejemplo, una de las medidas propuestas por el Comité de Expertos Económicos es, precisamente, la aceleración de las iniciativas que impulsen la digitalización a diferentes ámbitos de la economía y la sociedad. Como siempre, parece que el camino lo tenemos claro, pero falta recorrerlo, como decía Machado “se hace camino al andar”, porque lo vivido y lo que estamos viviendo nos demuestra que seremos digitales o no seremos.