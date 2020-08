Covid-idiotas

Bajo este nombre se alude en Alemania a un conjunto de personas que cree que la pandemia de la covid-19 realmente no existe o no es tan grave como para tomar las preocupaciones, confinamientos y demás medidas adoptadas por todos los gobiernos del mundo. Dentro de este conglomerado de personas, unos creen en teorías de la conspiración, basadas en intereses oscuros de poderosos que quieren alterar la economía en beneficio propio y otros solo se fijan en el dinero que están perdiendo para pedir que cesen todas las medidas restrictivas negando que esto pueda llevar a un aumento de la propagación del virus.

No es un número pequeño de personas, como prueba los miles de ellos que se manifestaron cubriendo todo el recorrido desde la puerta de Brandeburgo siguiendo el mítico paseo unter den linden (bajo los tilos) hasta la isla de los museos de la ciudad berlinesa. No solo se da en Alemania la protesta contra las medidas restrictivas. Hace unas semanas fueron frecuentes las manifestaciones en varios estados de Estados Unidos cuya frecuencia disminuyó debido a la dureza de la pandemia en algunos de esos estados.

En España también ha habido algún colectivo que se manifiesta en contra de dichas medidas, pero ha sido muy minoritario, sin embargo, hay más personas de las deseables, sobre todo jóvenes, que actúan como si no existiese la pandemia con total desprecio hacia la salud de sus semejantes y la de ellos, con una imperativa ignorancia que a veces muestra la adolescencia sin vergüenza alguna. No se entiende como sigue habiendo fiestas y locales de ocio en los que no se respeta ni la distancia de seguridad ni ninguna otra medida. Todos los días aparecen en los medios de comunicación varias discotecas, pubs y fiestas en los que toda la gente esta apelotonada, bailando y compartiendo bebidas. Actualmente un porcentaje muy considerable de casos de la enfermedad proceden de fiestas y lugares de ocio.

La Administración, que ha actuado correctamente suspendiendo todos los actos de fiestas patronales susceptibles a aglomeraciones, sin embargo, está siendo muy cautelosa con respecto a los locales de ocio privados. Solamente después de constatar un aumento de casos, se ha atrevido a poner limitaciones en ellos, cuando en muchas ocasiones si hubiese una inspección eficaz constataría el incumplimiento diario de las medidas sanitarias obligatorias.

Es curioso que en Aragón, y anteriomente en Extremadura, las correspondientes audiencias han anulado, a petición de las asociaciones de los locales de ocio, las medidas de limitación en los horarios de dichos locales que habían determinado los correspondientes gobiernos autonómicos. Es curioso que los jueces de dichas audiencias no entiendan lo que la mayoría de los españoles entienden. En Italia no hay tantos rebrotes como en España y mantienen cerradas todas las discotecas. Algunos jueces españoles deberían reflexionar sobre el particular y no pretender dar lecciones a nadie, y así no dar la nota.