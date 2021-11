‘Criada’: un libro revelador

TENGO en mis manos un libro revelador: ‘Criada’. No es un ensayo, tampoco una novela, sino un pedazo de realidad contado con toda su crudeza, con todo su realismo. El libro tiene un subtítulo: “Trabajo duro, sueldos bajos y la voluntad de supervivencia de una madre”. Está publicado en España por Capitán Swing, y, aunque es una historia norteamericana, podría servir para muchos lugares del mundo. Casi todos. Incluido el nuestro.

La autora de este libro revelador es Stephanie Land, una escritora construida a sí misma, a través de un mundo de dificultades extremas. Hay una serie de Netflix basada en esta historia: ‘La asistenta’. Land ha escrito, desde su experiencia directa, del grave problema que supone vivir bajo el umbral de la pobreza, y de la dependencia, tantas veces burocratizada y compleja, que supone vivir durante años de las políticas públicas. El acceso a la universidad, también difícil (a través de algunas becas, pero también acudiendo al polémico sistema de créditos estudiantiles, que son habituales en otros países), permitió a Land acceder a programas de escritura creativa, junto a una licenciatura en Estudios ingleses, y, poco después, a la publicación de sus escritos sobre pobreza y asistencia social en algunos medios importantes de los Estados Unidos. Hoy, gracias a este gran esfuerzo personal, ha llevado sus textos a páginas de grandes diarios como ‘The Washington Post’ o ‘The New York Times’.

‘Criada’ explica las dificultades para acceder a una vida digna para muchas personas, aún a pesar de tener un trabajo remunerado. Cada vez se extiende más en el mundo la idea de que la pobreza no está solamente asociada al desempleo, sino también a trabajos no suficientemente pagados, bien sea porque no están reconocidos socialmente, a pesar de que en muchos casos atienden y suplen los fallos del sistema en la atención social, o porque son llevados a cabo por personas en posición de debilidad, por múltiples razones, personas que tienen que aceptar esos trabajos para poder sobrevivir. La sociedad contemporánea se enfrenta a una situación en la que, incluso con un trabajo, pueden experimentarse condiciones de vida alejadas de lo aceptable.

La historia de Stephanie Land no es, desde luego, una historia inhabitual. Aunque la situación de las trabajadoras domésticas cambia según la naturaleza de los países, es cierto que se trata de un empleo fundamentalmente femenino. La cuestión de los cuidados es, tiene que ser, un asunto de máxima atención por parte de los gobiernos en el mundo de hoy. Porque en ese territorio se juega la equidad, la posibilidad de desarrollo personal y de formación para los más desfavorecidos (Land pudo estudiar, como tantos y tantas, sólo gracias a un esfuerzo casi sobrehumano, que incluía recibir clases por la noche después de largas horas de trabajo), al tiempo que pone de manifiesto la injusticia de la precarización, que lleva a no poder ejercer el autocuidado, la atención a la familia propia, o a disfrutar de momentos de ocio.

Para Land, estamos ante una situación que revela la debilidad de la atención social en muchos países desarrollados, a los problemas que se derivan de la escasez, de tal forma que ser pobre puede no garantizar las ayudas ni contribuir a salir de este bucle silencioso para crearse un futuro, también para crear y mantener una familia. ‘Criada’ pone negro sobre blanco cómo el trabajo duro e invisible, los derechos escasos y el salario muy bajo lleva al riesgo de exclusión a una parte de nuestra sociedad. Un libro, sí, muy revelador.