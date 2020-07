no fueron pocos los periodistas de la comitiva de Gonzalo Caballero que escucharon a una carnicera en la plaza de Abastos de Moaña preguntar “¿cuál es el famoso?” cuando se acercaban el ministro de Investigación, Pedro Duque; los tres rectores, Antonio López (USC), Manuel Reigosa (UVigo) y Julio Abalde (UDC), y el propio candidato, al que, por cierto, se le escapó una sonrisa. Dando por supuesto que los regidores universitarios son personajes más bien anónimos (sobre todo armados con mascarilla) y que el astronauta es bastante conocido, coincidirán conmigo los lectores que la pregunta no debió gustar demasiado a un Caballero que ya se desayunó con malas noticias: en el tracking diario de Sondaxe aparecía a la par con Ana Pontón y en el que recibe de su propio partido... la situación no era mucho mejor. Por eso el candidato socialista se vino arriba y, ante el estupor de los rectores (esto me lo imagino yo a tenor de sus quejas por la congelación de tasas), anunció que las primeras matrículas de todos los alumnos serán gratuitas. ¿No queríamos propuestas? Ahí van. Eso sím el titular fue el de que hoy llega Salvador Illa a Galicia y mañana lo hará Pedro Sánchez. Sabe que su futuro político depende de ellos. El académico estaría en manos de Reigosa.