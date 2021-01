¿Cuándo llegará el confinamiento?

SALVEMOS la Navidad, decían. Protejamos la economía, reclamaban. Querían compaginar la lucha contra la pandemia con la actividad del día a día. Y las cifras de contagios subían y a los hospitales empezaban a llegar cada vez más enfermos de COVID-19. Las alarmas saltaban y comenzó la escalada de restricciones en las comunidades autónomas, tibias limitaciones fáciles de esquivar. Pedían prudencia a una población hastiada del virus, a unos ciudadanos cansados del distanciamiento social y las mascarillas, a personas que tienen las manos ásperas de tanto hidrogel y que se desesperan cuando ven en televisión las imágenes de las fiestas clandestinas con desalmados desalojados por la policía.

Pero nada sirvió. Y pese a ello vuelven con la misma receta. Una receta que se ha revelado insuficiente y que solo podía encontrar efectividad en un estricto confinamiento domiciliario. Alguna comunidad, como es el caso de Castilla-León, ya lo va a solicitar formalmente en el consejo interterritorial y el Ministerio de Sanidad no podrá seguir mirando para otro lado. El presidente del Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y activar los mecanismos legales que permiten la vigente declaración del estado de alarma para establecer una nueva limitación general de la libertad de desplazamiento a toda la población española.

No se trató de ser agorero cuando hace dos meses escribía en esta columna sobre la necesidad de que se decretara un nuevo confinamiento domiciliario antes de las fiestas navideñas. Ahora, una vez pasadas, estamos comprobando los resultados dramáticos de no haberse adoptado esta medida y que hace pocos días he vuelto a reclamar en este mismo medio de comunicación. No podremos soportar que nos arrase esta tercera ola de la enfermedad. ¿Por qué este empecinamiento tan equivocado en que las medidas actuales son suficientes? ¿Qué temores esconde esta inacción política para adoptar ya una nueva restricción domiciliaria?

Basta ya de transferir las responsabilidades a unos ciudadanos que naturalmente pueden seguir haciendo todo cuanto las normas no prohíben. No: estamos solo y exclusivamente ante una responsabilidad de las autoridades sanitarias, que para eso están ahí en unos cargos públicos que todos pagamos.

Por tanto, ¿cuándo llegará el confinamiento?