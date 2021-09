¿Cuándo volveremos a la normalidad?

VOLVER a la normalidad implica alcanzar 2 objetivos: > 90% de la población vacunada con la pauta completa y que la incidencia acumulada sea < 25 casos por 100.000 hab. En ese momento el virus estará bajo control, lo cual no quiere decir que la pandemia haya terminado, pero se darán las condiciones para volver a tener cierta normalidad, se podrán flexibilizar medidas y eliminar restricciones, siempre y cuando no aparezca una nueva variante más transmisible y virulenta, que desplace a la delta, y que escape a la eficacia de las vacunas actuales.

Asturias es la comunidad autónoma que está más cerca de alcanzar la normalidad. Mientras tanto, habrá que mantener las restricciones e insistir en las medidas de protección individual (distancia social, uso de mascarilla, ventilación en locales cerrados, evitar aglomeraciones), ya que es la única manera de controlar el virus y esta pandemia; relajar estas medidas y levantar restricciones sería un grave error que nos llevaría a que surjan repuntes y nuevos brotes.

Estamos en el buen camino, las desescaladas rápidas han sido contraproducentes y no llevan a ningún lado, es mejor ser cautelosos que dar pasos en falso y tener que dar marcha atrás. Teniendo en cuenta el comportamiento de las nuevas variantes (especialmente la delta), es imprescindible que tengamos > 90% de la población vacunada. Las vacunas actuales no son esterilizantes y por tanto no pueden eliminar el virus, que sigue circulando entre nosotros.

El hecho de que un 5% de personas vacunadas se infecten y haya ingresos en el hospital, en ningún momento puede poner en tela de juicio las vacunas actuales; buena prueba de ello es que a pesar de incidencia tan elevada que hubo en la 5º ola, los ingresos hospitalarios y en UCIs fueron muy inferiores a los que se produjeron en marzo del 2020, gracias a las vacunas actuales, que nos protegen de la enfermedad grave y de la muerte, pero no de la infección, ya que podemos contagiarnos estando vacunados, es importante que tengamos esto muy claro.

Que nadie se confíe con la idea de que ya superamos el 75% de la población vacunada, la sensación de falsa seguridad puede ser muy peligrosa, bajar la guardia y relajar medidas puede ser la antesala de una 6ª ola de contagios. Es preciso hacer un seguimiento para ver como se comportan los Ac tras haber transcurrido cierto tiempo de la vacunación, y cómo hay que actuar ante los grupos específicos de vacunación.

Habrá que tener en cuenta en esta etapa de la pandemia los indicadores de evolución. En este momento la prioridad es vacunar a los 6 millones de españoles mayores de 12 años que están sin inmunizar. También hay que ayudar a la vacunación en países que no tienen disponibilidad de vacunas. ¡Que nadie se quede sin vacunar!