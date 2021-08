Cuestión de liderazgo

CASI todo lo que podría decirse sobre la retirada de EE.UU/OTAN de Afganistán ya se dijo. Haré un apunte a esta desbandada. Extraña la incoherencia de ocupar un país dos décadas, para irse con una indecorosa precipitación que deja tras de sí amenazas, muertos, abandona anhelos y esperanzas de futuro de gentes que se creyeron seguras. EE.UU., no es el responsable del bienestar de la humanidad y se comprende la oposición interna a operaciones bélicas y la actitud de Obama-Trump-Biden. Pero están obligados a defender su liderazgo: su desprestigio es difícilmente reparable.

Occidente divulgó avances técnicos globales que permitieron a adustos montañeses de barba hirsuta de aquí y allá, usar tecnología sofisticada, convertir en globales querellas locales, fanatizar gentes formados en Occidente y atacar sus metrópolis. La globalización desordenó las políticas nacionales, retrotrajo las internacionales casi al medievo o a Lepanto, y ya no se discute si el camino más directo al bienestar general es este o aquel, sino si puedes hablar de esto o aquello o si las mujeres deben velarse.

Nunca existió la Edad de Oro pero hay tiempos más difíciles que otros porque la felicidad global no se mide tanto por los chinos, etc., que el capitalismo rescató de la subsistencia, sino por las consecuencias de nuestros pecados y del estatus tecnoindustrial de países opacos: Chernóbil ruso, pandemia china, cambio climático de todos...

EE.UU. y Biden perdieron confianza. Una cosa es no querer más guerras y otra crear moral de derrota y abandonar el liderazgo por carecer de una estrategia. Los tiempos globales no se basan en los principios del hegemonismo, que comportaban otro tipo de responsabilidad, sino en un pragmatismo más nacionalista y aislacionista. El mundo entre 1945 y 2001 nos parece hoy unas vacaciones, EE.UU. debía vigilar a Moscú, y Europa occidental, donde no había armas y pocos antiliberales, era un balneario. Se acabó. ¿Entramos en las distopías Huxley/Orwell con la corrección de que al horror hipertécnico se une el neoprimitivo?