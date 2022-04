¡Cuidado con el humo!

SUBEN las temperaturas, se acercan las lluvias y vuelve la Champions. Es primavera en El Corte Inglés, pero también en el imaginario colectivo. Tiempo de cambios, de renovación, de floración y de claroscuros entre nubes, rayos de sol y chaparrones. Sube la luz, si es que aún puede. Se dispara la inflación, que ya no sabemos si es estanflación, inflación moderada, galopante o hiperinflación. ¿Qué más da?, piensan algunos. A mí, mientras no me toquen lo mío.

Pero el Banco de España nos advierte: se va a disparar hasta el 10%. ¡Alerta de recesión! ¿Recuerdan cuándo teníamos que cumplir con Maastricht para acceder al euro en cuánto se fijaba el límite del IPC? ¡En el 2,5%! ¿Quién lo recuerda? Ahora no toca. Ahora estamos “todos”, que no todes, con lo de Zelenski. Sin frivolizar. Porque: ¡Cuánta desgracia lo de Ucrania! ¡Cuánto humo! Pero, ¿cuántas malas gestiones se estarán ocultando tras ese humo?

No se preocupen. A la ocupación rusa le quedan dos telediarios. Porque Europa se pone dura. Ya lo dijo Von der Leyen con Borrell al lado. Van a reducir en 4.000 millones las importaciones de carbón de Putin. De momento, el gas ni el petróleo ni tocarlo. Vamos a por el carbón, que es la estrella de los combustibles del aquí y el ahora. Ay perdón. Eso era a mediados del siglo pasado, cuando se constituyó la CECA. Pero, ¿qué más da? Todo arde, todo combustiona, todo produce humo y, en cierto modo, ciega.

Aunque lo verdaderamente importante es si el lunes Mañueco se inviste con el apoyo de Vox. ¿Y qué opina Feijóo de esto? ¿Hablaría ayer de eso con Pedro Sánchez? ¿Hará un hit con esto Marta Riesco? Ufff. Marta Riesco. ¿Humo o realidad? ¿A quién le importa? Y mientras, Pedro Sánchez de la CECA a la MECA vía Sáhara. ¿Será este viaje una cortina de humo del desierto? Humo, humo y más humo. El elemento clave de la posverdad.

Permítanme que, para acabar, les cuente un cuento, ahora que se acerca la Semana Santa.

En el mundo de las cofradías, sobre todo de Despeñaperros hacia abajo, durante las procesiones de Semana Santa es muy habitual que un grupo de acólitos preceda a cada trono moviendo profusamente sus incensarios para conseguir envolver las imágenes en una densa nube de incienso que les confiere todavía más misterio. Pues bien. Existe un dicho: “A mal Paso, mucho humo”.

¡Cuántas veces, por desgracia, esa máxima transmitida a los monaguillos se aplica en nuestra sociedad! Así que: ¡Cuidado con el humo!