¿Puede España empezar a soñar con su segundo Mundial? En un país acostumbrado a pasar del todo a la nada en segundos y viceversa, las críticas a Luis Enrique por su lista para Catar se transformarán hoy en elogios tras la brillante puesta en escena en el primer partido ante Costa Rica. Un buen inicio, goleada incluida, que unido a los fracasos iniciales de favoritos como Argentina o Alemania, ya disparan la euforia. En momentos así bueno es recordar aquella frase de Arsenio: “Cuidado con la fiesta, que te la quitan de los fuciños”.

¿Es exagerado o existe la posibilidad de que Stellantis pueda deslocalizarse de Galicia? “El riesgo es evidente”, insiste el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde. Un aviso que argumenta en la falta de apoyo del Gobierno a las necesidades de la planta viguesa en materia de fondos europeos y de sus necesidades energéticas. Si esta amenaza se consumase, no sólo sería una catástrofe para la industria autonómica y las familias que trabajan en ella, sino para el alcalde olívico, Abel Caballero, que presume de tener mano en La Moncloa, aunque en este asunto no se note. En el sur de Galicia se encienden luces rojas... y no por la Navidad.

¿Cuándo dejará de ser un “zoco” la negociación de los Presupuestos del Estado? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.