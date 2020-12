Cuidado con las señales

UNA mañana de primavera llegamos al Uruguay de Tabaré (DEP). Y casi sin tiempo de pasar por nuestro hotel nos fuimos al Patronato de la Cultura Gallega. Teresa, que ya no está, nos recibió con los brazos abiertos. “No paseen por la Rambla sin necesidad”, nos dijo con su voz aguda. “Y menos a partir de media tarde. Ustedes no están acostumbrados a la picaresca de acá, sentenció...

Era el año 2008. En España debatíamos si mandar o no al Chikilicuatre a Eurovisión. En la capital austral las preocupaciones eran otras. “Ustedes no lo entienden” nos contó Gabriela. “Acá dejamos las sobras de comida de tres días atadas por fuera de los contenedores para que familias de clase media-baja tengan algo que llevarse a la boca”. Gaby era gallega y llevaba más de treinta años emigrada en Montevideo. Impresionaba por su esbeltez y su elegancia. Era médico, pero su sueldo, al cambio, no llegaba a los 250 €. Me lo confesó mientras comprábamos en un Tá-Tá, un supermercado sin grandes lujos que tampoco tenía grandes carencias.

“¿Cómo puede ser?”, le pregunté. “¿Cómo compra la gente aquí con esos sueldos si los precios, al cambio, son relativamente normales?”. “Es que hay dos ciudades”, contestó. “En la zona de los turistas los establecimientos marcan precios para turistas. Nosotros compramos en otros lugares que no les llevaré a verlos. Es más. Ojalá nunca los vean”. Sin querer, pensé en voz alta: “¿Cómo pudo el Uruguay esplendoroso que conoció mi padre llegar hasta aquí?”. Ella me contestó: “Llegar es muy fácil. Lo que hay que evitar es que lleguen al poder las personas equivocadas. ¡Hay que prestar atención a las señales! Porque en otro tiempo este país también era guay”, nos dijo jugando con las palabras.

España, doce años después. La constitución está en manos de anticonstitucionales. Los expresidentes nos meten dictaduras con calzador. Los vicepresidentes quieren ir a negociar a otros países defendiendo la autodeterminación de una parte de sus territorios. Las islas más turísticas se han reconvertido en guetos patera. La Justicia se afana en exonerar a los condenados por sedición. Los grupos terroristas de 2008 firman hoy los presupuestos del Estado ¡Y todo esto en apenas un año! ¿Hacen falta más señales?

Dejémonos de tanto perreo, tanto breikindance, tanto crusaito, tanto maikelyanson y tanto robocop populista y pongámonos a trabajar para mantener y mejorar todo lo conseguido en los últimos cuarenta años. ¡Que no nos quiten nuestros derechos! Y, por cierto: ¡Feliz día de los derechos humanos a todas y a todos!