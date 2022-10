“Da capo”, por la Banda Municipal en el Auditorio de Galicia/ “Resonet”, en San Miguel dos Agros

Concierto de la Banda Municipal con su titular Davis Fiuza Souto en el Auditorio de Galicia -12´00 h.-, en un reparto que abarca desde los barrocos a románticos y un detalle tomado de Manuel Otero Paino, por su pieza “Apeiron” que ya pudimos escuchar en las pasadas “Xornadas de Música Contemporánea”, en una sesión abierta en As Praterías, dentro del ciclo “Novos Vieiros” y que también nos dejó “Jacobus, sinfonía nº 1”, de Raúl Martínez Niñerola o “Sinfonía Galega”, de Miguel Rueda Carpio. En conjunto, las “Xornada de Música Contemporánea”, habían tenido como importante aliciente, el protagonismo en cinco días de la “JONE FOCUS”, bajo la dirección de Fabián Panisello. “Poñer o foco”, era el reclamo genérico de las mismas. La obra de Otero Paino, era idea de su trabajo de Fin de Grado de Composición Musical, y vuelve a incorporarse a la agenda de obras de nuestra Banda Municipal.

No faltarán alicientes, comenzando por Giovanni Gabrielli, un destacado veneciano sobrino de Andrea Gabrielli y cuyo legado es mayormente sacro, como es el caso de la”Sacrae Symphonia”, de 1597, una serie de motetes destinados a la basílica de San Marcos y un trabajo realizado aprovechando la disposición de los coros altos en torno al presbiterio, lo que le ayudarán a imaginar nuevos recursos interpretativos, que se conocerán como “coro spezzatti”, que acuñarán renovados argumentos para ese templo, que había dinamizado sus posibilidades desde los años de Adrian Willaert, desde 1527. Suponen el aliento final de la escuela polifónica veneciana del Renacimiento, a las puertas del emergente barroco. Una muestra en toda regla de una afortunada evolución hacia el estilo concertante, en donde los instrumentos no imitan a las voces, sino que resultarán tratados según su carácter y particulares colores. El resultado para esta matinal, cobrará pues tintes especiales no carentes de interés.

Más barroquismos por las piezas elegidas de la “Suite para los Fuegos de Artificio”, de G.Friedrich Haendel, efectivamente su trabajo instrumental de mayor celebridad, aquella suite en las cinco partes, desde la “Obertura” hasta el “minuet” final, en un alarde que mantendrá su apreciación a lo largo de los siglos, sin perder un ápice de su grandeza. Obra destinada a celebrar en una ceremonia, la paz de Aix- la-Chapelle y con una convocatoria masiva en el Green Park. Había propuesto el autor el uso de instrumentos de metal, realzados por percusiones y cuerdas, preparando previamente un ensayo púbico de gran despliegue, con las absolutas garantías de un éxito seguro y para efectos, se habían elegido los jardines de Vauxhall. A similar altura, se encuentra otra obra de similares perfiles, la “Water Musik”, una serie de tres suites, con una veintena de piezas. Hoy Haendel, nos seduce por sus abundantes óperas, la mayoría recuperadas en el espacio de las cinco décadas recientes, y que en el mes de noviembre, “Amigos de la Ópera de A Coruña”, nos reserva “Ariodante”, en interpretación de un grupo especialista como “Il Pommo d´Oro”.

Ralph Vaughan- Williams, epígono de los fastos imperiales ingleses, músico que indagó profundamente en la herencia de las tradiciones junto a su compañero Cecil Sharp, miembro fundamental de la histórica “Folk Songs Society”, fundada en 1898, recuperando el fondo aproximado de mil canciones, al que se añaden óperas como “Riders to the Sea”, o “The Pilgrim´s Progress” . Le tendremos por la “Toccata Marzialle, en Si b”, un modelo de tratamiento del contrapunto instrumental a favor del colorido de la obra, destinada a la Exposición del Imperio Británico y que en su estilo, se acerca a “Florish for Wind Band”, de 1939. La obra está destinada para banda y se puede ubicar con otros trabajos de composiciones tan del gusto inglés, que encontramos en colegas de travesía como Gustav Holst o Percey Grainger. En el ámbito sinfónico, recordaremos “A Pastoral Symphony”, la tercera, esbozada en 1916, y estrenada por el ilustre Sir Adrian Boult, a comienzos de 1922, aunque en ella no haya claras reminiscencias de deuda popular.

Felix Mendelssohn con la “Ouverture für Harmonienmusik Oo. 24”, obra que remite a los años 1826/8, en una indagación que recurre a un nocturno para once instrumentos de viento, al que ampliará hasta convertirlo en una composición de 23 instrumentos con percusiones añadidas. Sería Simrock, el encargado de su publicación en 1839 antes de que Julius Rietz, la recupere en 1960. En fechas relativamente recientes, el director y musicólogo Christopher Hogwood, creador de toda una escuela de maestros en las tendencias sobre las formas históricamente ilustradas, realizó un importante trabajo “Urtext”, al que añadió un prólogo. El Mendelssohn que recuperó a J.Sebastian Bach, a través de “La Pasión según San Mateo” y que fue también autor de oberturas como “Atalia” y “Bellas Melusiana” o “Ruy Blas” y Mar en calma y viaje feliz”, además de “Las Hébridas”.

El “Grupo Resonet” ofrece un concierto en la Igrexa de San Miguel dos Agros-19´30 h.-, en el que con el grupo que dirige Fernando Reyes, participan el “Coro del BREME” y el “Obradoiro Tradicional Ultreia”- grupo de danzantes-, con el título “Vamos, vamos a Santiago! A Chacona. De William Wey a Compostela””, coincidente con la reciente publicación del libro- disco y la exposición del Museo das Peregrinacións. El coro había actuado con “Resonet” en nuestra ciudad, en 2015, y entre ambos hay una larga experiencia de colaboraciones. Desde 2013, cuando su director el barítono Andrew Robinson se puso en contacto con Fernando Reyes, se había interesado ya por dos de sus trabajos discográficos, “Canto de Ultreia” y “Feste Diaes”, uno de los más importantes, con especial atención al “Codex Calixtinus”. El primero, tuvo como reclamo “Músicas de Santiago de Compostela s.XII “Codex Calixtinus, canto de peregrinos” y el segundo, se dedicó a la “Consagración da Catedral de Santiago de Compostela, 1211”. Para ello, “Resonet” amplió su plantilla considerablemente, desde instrumentistas a cantantes como Mercedes Hernández, los contratenores Javier Robledano y David Sagastume; los tenores Félix Rienth y Juan Díaz de Corcuera; los barítonos J.Enrique Pedrosa, Tomás Maxé y J.L. Vázquez y el bajo Antoni Fajardo.

Creación importante fue la recuperación de las músicas medievales del Priorato de Lewes, enorme monasterio mandado destruir por Enrique VIII, y del que solamente quedan los cimientos. Un proyecto que ayuda a transcribir y reconstruir músicas de los comienzos de la polifonía, mostrados en el “Codex Calixtinus”, probablemente divulgados por los monasterios cluniacenses, como el de Saint –Pancrás, mostrando el esplendor en concierto, en centros como la abadía cluniacense de La Charité (Francia). Gemela de la desaparecida. La reconstrucción del espacio sonoro y de las músicas perdidas en Lewes, junto a las obras dedicadas a Saint-Pancrás y a Saint Thomas Beckett, fue un trabajo profundamente emocionante.

Este concierto forma parte del gran proyecto de “Resonet”, sobre la “chacona”, insiste en el origen de ese estilo en cuanto a sus raíces compostelanas y para mayor pertinencia, se presentará una pieza compuesta por Fernando Reyes, titulada “Ensaladas sobre a chacona”, una de ellas utilizando textos literarios de maestros del Siglo de Oro, y otras que toman partes de diferentes chaconas y autores. Aparecen pues piezas como “Sante Jaco”, quizás la primera chacona, en versión de Fernando Reyes, el “Pour avoir mon Dieu Propice” (Les Rossignols Spirituels (Valenciennes, 1616); dos obras de Diego de Muelas, que contienen una chacona en su estructura y obras como “Laudate Dominum”, que nos lleva a “La selva morale e spirituale” (1640/41, de Claudio Monteverdi; la Ciaccona di Paradiso e Inferno”, de C.F. Rolla; o el “Pasacaille” de la ópera “King Arthur”, de Henry Purcell, sobre la poética de Dryden, y cuya primera representación se ofreció en el Teatro de Dorsen Garden, en 1692. Para completar, una versión para flauta con acompañamiento de tiorba y percusión de la “Ciaconna”, de Piccinini.