De actualidad

HOY me he propuesto un reto. Abrir el explorador, dejarme sorprender por la sección de noticias y así, a lo loco, opinar sobre lo que parece fue ayer actualidad. ¿Temeridad? Tal vez. Pero, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo?

Según el periódico El País, “Sanidad propondrá a las comunidades autónomas relajar el uso obligatorio de las mascarillas”. Que digo yo: Ya estamos. Aquí es pasar la pelota al tejado del vecino y empezar a cambiar los verbos a conjugar. ¿Relajar el uso de mascarillas? ¿En serio? ¿Pero eso no se recomendaba a partir de una inmunidad del 70 por ciento? Punto y seguido.

Segunda noticia. De nuevo según El País, “Ayuso va a la caza del voto del coronavirus”. No soy yo mucho de Ayuso, he de admitir y según para qué. ¿Pero el problema está en interesarse por la vacuna rusa desmarcándose del Gobierno central? ¿Dónde está la noticia? ¿En que Ayuso se desmarque del Gobierno? ¿En que alguien se interese para anticiparse en algo que se ve claramente que no funciona? Me refiero a la gestión de la compra de las vacunas. Si hasta Chile nos ha adelantado por la derecha en esto de la vacunación. ¡E íbamos de potencia mundial en Sanidad! Que digo mundial, universal. Estratosférica... ¡Ay, Manolete..!

Tercera noticia. Esta es de El Mundo, que tampoco es que está mucho mejor que el país... Me río por no llorar. Dice: “Castilla y León suspende la vacunación con AstraZenaca por precaución y el Gobierno lo desautoriza”. Y yo me pregunto: ¿Es normal que a estas alturas de la película sigamos sin tener un criterio oficial claro de alguien con cierta autoridad? ¡Qué pena! Diría más: ¡Qué vergüenza! Pero, oído: de autoridad de la que se gana, no de la que se impone. Aquí no se trata de quien manda. Se trata de quien es competente. Así que, con la que está cayendo, dejen que pilote la nave quien sabe.

La cuarta noticia, del As. ¿Sigue existiendo? ¡Madre mía! Con lo que eran los diarios deportivos y se han quedado casi en panfletos decorativos... “Gran velada de Vinicius”, cuenta. Y es que parece que el Real Madrid le ha colado tres al Liverpool en la Champions. Pero dónde haya un buen AstraZeneca-Pficer, ¿a quién le importa? ¡Quién nos ha visto y quién nos ve! ¡Qué estrés!

Eso sí. La quinta noticia me balsamizó. “El motivo por el que una ducha caliente te hace sentir bien”. Relajante, dilatadora y tranquilizadora, sobre todo antes de irte a dormir. Pues voy a darme una ducha. Porque con tantos dimes y diretes, tanta polémica y tanto banderillero metido a torero creo que me va a sentar como a Vinicius el partido del martes.