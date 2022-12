PIENSE usted si estaría dispuesto a comerse una lata de conservas con la fecha de caducidad superada en más de seis meses. Eso es lo que pretende que hagamos la parte conservadora del Tribunal Constitucional, con su presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez a la cabeza, ambos nombrados a propuesta del PP. La próxima semana estos dos personajes, recusados por UP y PSOE, deberán abstenerse o participar a favor de intervenir preventivamente contra una votación del Senado que a ellos los apartaría del suculento cargo que ocupan contaminando la caducidad de la lata. Un asunto peliagudo dentro del enfrentamiento que se está produciendo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, como lanza contra el Poder Ejecutivo.

El asunto de la abstención en el TC tiene un precedente en 2007, cuando una reforma legal afectaba a la presidenta María Emilia Casas y al vicepresidente Guillermo Jiménez, ambos del sector progresista. Los dos se abstuvieron para “no manchar la imparcialidad del tribunal”. Gobernaba Rodríguez Zapatero y el valor de la Justicia imperaba sobre los personalismos y el partidismo interesado e, incluso, inconstitucional. Ahora, con el Consejo General del Poder Judicial cuatro años caducado y bloqueado por el PP, con el TC beligerante, hemos llegado a una situación que debiera quitarnos el sueño: la utilización de la Justicia como mero instrumento de poder ideológico.

La apropiación indebida de los mecanismos judiciales, por parte de las derechas, colocan al espíritu democrático y constitucional en un serio peligro. La ciudadanía percibimos incomestible la lata de conservas, parcial a la hora de solucionar las cuitas en todos los niveles de la pirámide y, además, ya tenemos la certeza de que el pescado está envenenado. De lo contrario el TC no pretendería juzgar preventivamente una determinación del Parlamento. Si la memoria no me falla, esto no ha sucedido nunca. Todas las determinaciones, a favor o en contra de una ley, los guardianes de la Constitución tienen el deber de emitirlas a posteriori para ser justos y equitativos. No torticeramente al revés.