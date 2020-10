De un símbolo jacobeo

CONCHAS de vieira llevaban al volver a su lugar de procedencia los peregrinos al sepulcro apostólico de Compostela, por ello conocidos antaño como concheros. Los estudiosos del tema no han aclarado el motivo, por lo que cabe apuntar uno.

La pista la descubre el hecho bien documentado de la presencia en tumbas romanas de cristianos primitivos de pedazos de dichas conchas puestos en la argamasa con la intención de que dieran protección al difunto de los peligros que le aguardaban en el tránsito al otro mundo. Esto supone atribuirles capacidades preventivas del mal, lo que permite sospechar que gozaban de la consideración de amuleto del tipo que los sabios nombran apotropaico tirando del griego para distinguirse.

El siguiente paso exige recordar la estrategia de “bautizar” creencias y rituales de las religiones paganas con las que competía: hacerlas suyas era una manera eficaz de eliminarlas. Postular la cristianización de las conchas de viera no parece un exceso de figuración racionalista; y del reconocimiento de su poder preventivo del mal atestiguaría su reproducción en los dinteles de entrada de algunas casas gallegas, interpretación más verosímil por económica que la de tomarlas como certificado de propiedad.

No se ofrece ningún argumento que invalide esta explicación, a todas luces compatible con otras interpretaciones posteriores (que no se preguntan sobre el particular del origen, oscurecido debido al transcurso del tiempo). Por lo demás, debe tenerse presente que los viajes largos en la Antigüedad clásica y Edad Media entrañaban amenazas hoy inimaginables; por lo que nada tiene de extraño que las autoridades religiosas concernidas les proveyeran de elementos de defensa especial.

Que las valvas del Pecten Iacobeus era más que un recuerdo del país visitado lo prueba la virtud sanativa que se le atribuyen en uno de los milagros obrados por intercesión del Apóstol Santiago. De preventivo a curativo poco media.