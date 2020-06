¿Debate o combate?

CUANDO HABLAMOS de debates electorales viene siempre a la memoria aquel que protagonizaron Richard Nixon y John F. Kennedy en 1960 en el que, más allá de la leyenda que se creó en torno a él, supuso un cambio sustancial. La derrota televisiva del presidente favorito, que se presentaba a la reelección, llevó a un cambio de estrategia en los gurús de los partidos. La pequeña pantalla pasó a ser decisiva y, pese a la aparición de redes sociales, estos enfrentamientos siguen teniendo su gancho aunque, dicen los expertos, no ayudan a ganar pero si te pueden condenar. Nixon es el ejemplo. El debate entre dos candidatos sí que ayuda a clarificar con el sistema USA de réplicas y contrarréplicas. El sistema implantado en España con tiempos tasados y encorsetados sin demasiada posibilidad de rebatir no acostumbra a arrojar luz sobre los indecisos. Y que no se nos olviden las terribles consecuencias económicas que sufrió España tras aquel en el que Pedro Solbes negaba la realidad que presentaba Manuel Pizarro. Si en el plató se sientan siete (seis contra uno, al que intentan desbancar) al elector le entran dudas. Sobre todo cuando en vez de soluciones optan por las descalificaciones y sustituyen propuestas por demagogias.