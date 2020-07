Desde el rural a las urbes

PERTENECÍA Alberto Núñez Feijóo al sector del birrete cuando Manuel Fraga le señaló como sucesor, en detrimento de un Xosé Cuiña caído en desgracia por el Prestige. Perdió el PPdeG la Xunta y al nuevo líder le tocó pilotar el tránsito desde la oposición. Allí se dio cuenta de que solo con los urbanitas no se ganan mayorías y por eso no dudó en sumar a los de la boina, a la Galicia del rural. El mismo viaje que había realizado el gran patrón de la derecha. Ayer, como cuatro años antes, Feijóo ganó en las siete ciudades, las siguientes 20 localidades más pobladas y en 271 concellos más; es decir, tiñó de azul casi 300 de los 313 ayuntamientos. Tiene ese gran lunar de Vigo, donde gana pero no arrasa, ante la demagogia de luces navideñas de un alcalde que es capaz de convencer a una parte de sus ciudadanos para ocultar algunas realidades tangibles, como la de que cuentan con uno de los mejores hospitales públicos de Europa. Esta cuarta mayoría absoluta, en tiempos donde la fragmentación del voto las hace casi imposibles, es la constatación de que estamos ante un político de palabras mayores que supo ver desde el primer momento que el sentidiño es la mejor de las fórmulas. Y los votantes, en el rural o las ciudades, se lo agradecen.