Deseos para 2022

COMO cada fin de año estas son las diez cosas que le pido a los días que vienen. En primer lugar le pido más ideas. Necesitamos más mentes pensantes para salir de donde estamos y menos iluminación de algunas y algunos que, locos por brillar, ya no saben qué hacer para que nos fijemos en elles.

En segundo lugar, y hablando de brillar, necesitamos que la energía racionalice sus precios. Y para conseguirlo tenemos que recuperar a personas competentes en lugares con competencias. No olvidemos que es el oscurantismo de muchos, sea en forma de monopolio, oligopolio, negligencia o negacionismo, el que nos ha llevado a esta zozobra de la luz.

En tercer lugar, necesitamos mejorar los niveles de trasparencia. No se pueden dejar de contar según qué cosas. No se pueden maquillar según que realidades. Y no se puede infantilizar a quien hace mucho que ha dejado la edad infantil.

En cuarto lugar, necesitamos reforzar nuestro talante y nuestra empatía; ver menos lo mío como “lo normal” y tratar de entender más “lo del otro”. Porque sobre el papel todo vale. Pero en la práctica, “el yoísmo” se hace cada vez más predominante en una sociedad que presume de solidaridad.

En quinto lugar, necesitamos menos picaresca. Sí. Ya sé. Llevamos muchos siglos de experiencia en el tema... Pero en momentos históricos como este es dónde se deben aparcar las miserias. ¿En serio vamos a seguir estrangulando las normas y recomendaciones hasta que la realidad se vuelva cianótica?

En sexto lugar, necesitamos que cese esta pandemia para poder volver a la normalidad. Y para ello, séptima petición, necesitamos tomar conciencia. Tomar conciencia de que esto no es un invento. Tomar conciencia de que esto sólo lo frenamos entre todas y todos. Tomar conciencia de que, si no queremos quedar a merced de la voluntad del virus y del éxito de las vacunas, tenemos que sacrificar cosas para luego poder disfrutar.

En octavo lugar, necesitamos más sinceridad. En el nombre del virus nos hemos cargado muchas cosas que, ni tenían culpa, ni se lo merecían. Recuperar la normalidad implica también volver a recuperar lo recuperable. Porque, en noveno lugar, necesitamos volver a creer.

Y para ello, en décimo lugar, tenemos que dejar de jugar a las contradicciones. Porque si utilizamos criterios distintos e interesados para justificar la realidad, esta acaba por convertirse en inverosímil. Necesitamos realidades y personas en las que volver a creer.

¡Feliz 2022 a todas y todos!