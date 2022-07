Después de Andalucía, ¿qué pasará?

TRAS las elecciones andaluzas, la humildad, la autocrítica y la reflexión, brillan por su ausencia. El señor Espadas atribuyó su fracaso a la abstención, con olvido de que perdió en todas las provincias y en las principales ciudades, incluida Sevilla, de la que fue alcalde. Hay que decir en su descargo que recibió dos ayudas durante la campaña: las de Sánchez y Zapatero, que siguió hablando de los ERE.

La señora Lastras tal vez cumpla el llamamiento a la rebelión que hizo a los electores durante la campaña: “Salid de casa el domingo para no tener que hacerlo el lunes” –se supone que a protestar por si no le gustaban, los resultados.

Vox se regodeó con unas expectativas que no se cumplieron y pedía el oro y el moro. ¿Reflexionará sobre sus formas, lenguaje y ademanes?; ¿adoptará una posición equilibrada entre el desmantelamiento del Estado de las autonomías y una eficaz y justa armonización de competencias en los ámbitos fiscal, sanitario y educativo? ¿Admitirá que sólo una Europa fuerte y unida podrá mirar con cierta tranquilidad el futuro ante los grandes bloques políticos y económicos?

El mantra del cordón sanitario ni es democrático ni es efectivo; los votantes somos menos tontos de lo que algunos creen, según se ha demostrado. Convencer, no apartar. El PP ha tenido unos resultados que deseaban pero no esperaban; Moreno Bonilla no debe olvidar lo que dijo al conocerse los resultados: humildad y trabajo.

El azucarillo se disolvió sin pena ni gloria y Ciudadanos parece estar al borde de la desaparición; hace cuatro años tuvo su gran oportunidad de pactar con el PSOE y librarnos de muchos de los problemas que padecemos hoy, pero la ambición fue su perdición... y la nuestra.

¿Qué decir del resto? El gallinero a la izquierda del PSOE cacareó, pero ahí están sus resultados. Teresa Rodríguez basaba su alegría, pobre alegría, ¡en que habían frenado a Vox! Sorprendente: ¿asustando con que viene el lobo?, ¿gracias a la abstención? ¿Dónde viven?

Adelante Andalucía tampoco reflexiona sobre su desunión. ¿Cuál es el futuro de Yolanda Díaz, ante el fracaso de los que apoyó?, ¿seguirá pensando en escuchar transversalmente a todo el mundo? o ¿tal vez, espera la caída en desgracia de Sánchez para sustituirle?

Las elecciones andaluzas, el cese-invitación de Oltra para que se fuera, la situación económica complicadísima, el misterio de las relaciones con Marruecos y algunas cosas más, pueden proporcionarnos sorpresas durante la tranquilidad de las vacaciones de agosto. Nos espera un invierno difícil.