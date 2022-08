Diferencias entre partidos.

Hai unha diferenza entre a militancia política en Catalunya e na Galiza.

En Catalunya aprendín que os membros do comité central e da executiva do PSAM podían expulsar do partido os membros que por diferentes motivos non lles interesaban que formaran parte de él.

Aquí na Galiza vivino de outra maneira.

O BNG actúa de xeito distinto.

No BNG hai todo un proceso que da moitos argumentos aos militantes que por algún motivo a executiva desexaría expulsar.Os estatutos protexen enormemente aos militantes do BNG.En primeiro lugar un militante ten que incumplir os estatutos para ser expulsado.E ainda así,nese caso,teñen dereito a un abogado para a súa defensa.En tanto que o independentismo non oficial(o dos anos 80)non permitía esa posibilidade.

Supoño que no resto dos partidos teñen as súas propias normas para solucionar estes temas.

A nivel anecdótico podo contar o que me dixo un exdirixente do PSOE no concello de Boqueixón “A min expulsáronme do partido os listos do PSOE de Boqueixón” o que eu lle respostei que iso non funcionaba así,que tería que haber ido a “comisión de garantías”.Non soupo que decirme.

Diferenzas entre partidos para resolver problemas semellantes.