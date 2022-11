Doble o nada

La España actual es un país con dos reyes, Felipe VI que reside en La Zarzuela y su padre Juan Carlos I que lo hace en Abu Dabi. Los españoles católicos también tienen dos sumo pontífices de Roma, el papa Francisco y papa Benedicto XVI. Hasta disponen de dos ABC –periódico monárquico y católico–, el que mantiene la cabecera y La Razón, que según Luis María Ansón –histórico director del originario–, es hoy el ABC verdadero. Pero, ahora, la duplicación parece haber llegado también a la esfera política de la izquierda, ya que según asegura la mayoría de los analistas más acreditados hace un tiempo ya que existen dos PSOE, el de Felipe González, al que en el 82 votó Feijóo, y el de Pedro Sánchez, con el que a Feijóo le resulta imposible llegar a acuerdos.

Expresado así, parecería que la vara de medir sería el actual presidente del PP nacional, como si él nunca se hubiera movido de su posición, pero esta sería una visión sesgada, equivocada e injusta, ya que Feijóo, mucho antes de la aparición estelar de la persona que hoy preside el Gobierno, ya había cambiado a Felipe González por Manuel Fraga, candidato del PP al que evitó votar en las elecciones del año 82, pero al que siguió después en su andadura por la Xunta y por el PPdeG. Visto así, sería más exacto, pues, decir que también hay dos Feijóos.

Lo cierto es que, como mínimo, también hubo dos Fragas, lo que tampoco puede extrañar a nadie, pues es sabido que Fraga era mucho Fraga para ser un Fraga solo. Hubo un Fraga apegado a la dictadura que fue ministro de Franco y otro que supo adaptarse a la democracia. Sin la existencia del primero, la figura del segundo hubiera brillado mucho más, eso sin ninguna duda, por mucho que al ABC le gustase más el primero o, en su defecto, el intermedio entre ambos Fragas definitivos, aquel que lideró con mano de hierro la derecha española antes de declararse un autonomista convencido, algo que demostró desplazándose a Galicia para presidir la Xunta.

Al ABC originario este último don Manuel no le gustó demasiado y puede que al verdadero, no mucho más. La Razón está dirigido por Francisco Marhuenda, un profesional que trabajó en el equipo de Mariano Rajoy en diversos ministerios, hecho que evidencia las relaciones entre el primer y el cuarto poder, y que podría, además, dar una poderosa pista sobre el diario históricamente conservador editado en la capital por el que se inclina el Partido Popular de cada época, si el expresidente criado en Pontevedra fuese más explícito en sus preferencias periodísticas, pero resulta que cuando se le pregunta él siempre contesta, casi enigmáticamente, que sólo lee el Marca, deportivo que exhala favoritismo por el Real Madrid pero no necesariamente por el PP. O sí.

Las instituciones cuando se desdoblan, generalmente, lo hacen para reforzarse, como son los casos de la monarquía, la iglesia o incluso el PSOE. Los cambios en las personas, sin embargo, pueden obedecer a circunstancias más azarosas, siempre en la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. La monarquía y la iglesia se duplicaron por la exigencia de romper con un presente que empezaba a oler a funeral. El PSOE, simplemente, por abrir más vías de atracción de votos. Pero, parafraseando una famosa sentencia de la catequesis, hay dos personas pero sólo un dios verdadero: en la Casa Real, Felipe VI; en El Vaticano, Francisco, y en el PSOE, Pedro Sánchez.

Y, al final, el jefe de la oposición sucumbe a esta estrategia de su rival en La Moncloa y se apunta a ella. Más allá de la división entre el Feijóo felipista o el fraguista, el Feijóo que preside Galicia o el de Génova, el príncipe de Os Peares se multiplica por dos para que ningún voto conservador deje de llamar a su puerta, ya sea moderado o radical.