“Dúo del Valle” y el “Andreas Prittwitz Group”, en el “Festival Bay y Gay

El “Dúo del Valle”, estará en la Fábrica de Sargadelos (Cervo)-20´30 h-, en su participación en el “Festival Bal y Gay”, , pianistas formados en la Escuela Superior Reina Sofía, con D.Bashkirov, C. Martínez Mehner, Márta Gulyás y E. Nebolsin, y que obtuvieron el “ARD” (Int. Music Comptetition) de Munich, en 2005, que se añade a los logrados en el “Musiques d´Ensembles” parisino o el “XI Dranoff Int. Two Pianos Competiton”, de Miami. Grabaron un trabajo sobre obras de Tomás Marco, con la “O.S. de Málaga” y con la “RFG”, un especial dedicado a Pepito Arriola. En su sesión, el “Andante y variaciones para piano a cuatro manos K.501”, de W. A. Mozart, editadas por Hoffmeister en Viena- 1787-, y un testimonio de la maestría en el arte de la libre improvisación, que hallamos en otras piezas del momento, soberbias en la amplitud de su planteamiento y en los detalles de la técnica del teclado. Recibía entonces la invitación para asistir a una gira por Inglaterra, aunque por problemas familiares, tuvo que desistir. Según el manuscrito, en un análisis detallado, parece que había pensado en esta página como un “Andante variado”, para dos pianos y que se había integrado en la versión a cuatro manos a petición del propio editor.

F. Schubert, con las “Variaciones sobre un tema original, en La b M. D.813”, compuesta en Zseliz, durante el período estival de 1824, una cumbre de su repertorio a cuatro manos, que alcanzarían gran éxito, creíble por ser pieza de menores exigencias, en comparación con el “Gran Dúo”, en cuanto a los intérpretes, por su brevedad y amabilidad. Un éxito que se confirmará en Viena, antes de recibir la primera edición al año siguiente. El gracioso tema de marcha “Allegretto”, danzante en el que se varían ocho voces, cada una con sus transformaciones. Los ritmos animados de marcha, sumamente delicados, dominan la sexta variación “Maestoso”, y la magia nos traslada al “Piú lento”, lleno de finos matices, hasta ubicarnos en la cadencia, que nos descubre la última variación.

Richard Rodney Bennet, con las “Variaciones sobre Liliburlero, para dos pianos”, obra de 2007 y un encargo de Drenoff. “Liliburlero”, tonada popular tantas veces abordada, llegando hasta el cine, se conserva en el “Musik´s Handmaid” (1687), atribuida a una recopilación de H.Purcell. Sobre ella se elaboraron, multitud de canciones burlescas de temáticas cáusticas, lo que llegó a imitaciones y reelaboraciones como la de Madeleine Dring (1948). El autor, había sido alumno de Gustav Holst ya desde niño, colaborando como cantante de coro En “The Planets”, pasando luego por la Lighton Park School y la Royal Ac. of Music, con Howard Ferguson, Lennox Berkeley y Cornelius Cardew. Estudió también en Darmstadt, antes de seguir en París con Pierre Boulez. En su carrera, se cruzó el jazz, colaborando con importantes cantantes, desde Cleo Laine a Marion Montgomery, probando en las artes escénicas, con trabajos para los “BBC Proms” o bandas para el cine, desde “Equus”, a “Billion Dollar Brain” y “Nicholas & Alexandra”

M.Ravel con “La valse”, en el tratamiento para dos pianos, obra mimada en el tratamiento orquestal, como genuino “poema coreográfico”, que conserva su absoluta vigencia desde que fue escrita en Lapras-Ardèche´-, en un encargo de Serge Diaghilev, para estrenarse en 1920. Precisamente, la versión original, había sido para piano a dos manos, que sería remplazada por una segunda para dos pianos, a la que prestó gran atención, en cuanto a su elaboración y que permitirá el tratamiento en su traslación para orquesta, sobre un boceto dedicado a su estimada Misia Godeska, quien se convertiría en la compañera de José Mª Sert, quien igualmente, recibirá de Diaghilev, el encargo de la decoración, pensado en el ansiado ballet, que curiosamente no llegaría hasta 1929, con decorados de Alexander Benois, precisamente para los “Ballets de Ida Rubinstein”. La versión para dos pianos, se había ofrecido en 1920, con el autor acompañado por su amigo Alfredo Casella, en la Kleiner Konzerthaus Wien.

Andreas Prittwitz, con su grupo de compañía, estará en la Finca Coleta (Foz), el día 18, - 20´30 h-, un músico que como flautista, colaboró con formaciones españolas, desde la “ONE”, a la “OSPA” o la “O.C. Española”, de Víctor Martín. Asentado en nuestro país, en iniciativas variadas desde el jazz- “Canal Street Band” o el Hot Club” de Madrid, a las New Age Music y grupos de música antigua como “Atrium Musicae”, “Zarabanda”. Destacó su registro de 2009, “Looking back over de Renaissence”, que algo tiene en común con su programa del día, en el que se presenta con Ramiro Morales (guitarra barroca y archilaúd); Antonio Toledo- guitarra española-; Roberto Terrón- contrabajo- e Iván Mellén, para percusiones. Andreas será intérprete de flauta de pico, clarinete y saxofones.

“Música barroca S. XXI”, como aliciente en una variada muestra de compositores, desde Pierre Attaignant-, “Tourdion”- quien destacaría como editor, siendo uno de los primeros en abordar estas labores en París y que mantendría su leyenda por sus libros de polifonía, muchas veces atribuida a otros. A él se debe con probabilidad la impresión e una tirada única, a diferencia de las dos que se asimilan a Petrucci. En su haber, más de 150 títulos de libros enmarcados en tres clases de tipografías musicales, en escalada sucesiva, actividad que retomará su compañera Marie Lescaloppier, hasta su retiro en 1557, ante la pujante e insalvable competencia de los N.Du Chomin, Le Roy-Ballard y otros. La serie de importancia de su legado, se había realizado en dos series, impresas en la calle La Harpe, con libros de canciones y motetes o piezas instrumentales.

Gaspar Sanz, con “Españoletas y xácaras”, el maestro de Calanda, como otro ilustre cineasta y que ejerció en Madrid como guitarrista y compositor, mientras se había formado en Salamanca, en Humanidades, para probar una enriquecedora etapa italiana, en donde asistió a las escuelas de Caresana, Benevoli, Ziani y Colista, quien contribuirá a velar por su futuro como gran guitarrista, antes de su definitiva vuelta a nuestro país. Maestro señero, por generaciones, su obra sigue marcando un ideario del tratamiento interpretativo para los grandes tañedores del instrumento. Había sido profesor en las alturas, de Don Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV, fiel reflejo de toda una época y su “Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus rudimentos primeros hasta tañerla con destreza”, es capricho de especialistas musicólogos.

Cristopher Simpson-“Ground in G.”-, había sido un violista al tiempo que teórico. Mientras sufría los amargos avatares de la Guerra Civil inglesa, sirviendo en la armada real. La protección de un oligarca como Sir Robert Bolles, le granjeó una mejor calidad de vida, que se mantendrá igualmente con la recibida del hijo del magnate, quien medio afortunadamente en los conocimientos y los dominios de la viola da gamba, descubriéndole las posibilidades de la improvisación como arte mayor en lo relativo a sus recursos. Sabrá superar con creces a quien había sido su protector y para ejemplo, la cantidad de obras que se conservan e interpretan actualmente. Cargará de anotaciones su obra testimonial “Brief Introduction”, que será publicada por “Playford”, entre 1660 y 1684, conjunto de danzas, fantasías y suites en general.

Thomas Ravenscroft- “Three Ravens”-, también teórico inglés, había estudiado en la Cambridge University, alcanzado el grado de Bachelord of Music, en 1607, probando como corista en Saint Paul, de Londres, cuidando además los oficios de maestro de música en el Christ´s Hospital. Músico dotado, dejó para la historia obras de valor: Pammelia: Musik´s Misceliante”; “Mixed Varietie of Pleasant Rondelayes”; “Melismata: Musicall Phantasies, Fitting the Court”; “Diversion in Rime, several varities of caches, roundels, canons freeman song´s, madrigals ,balletas, fancies, glee men song´s”, y otras abundantes colecciones de parecidas características, en un músico de acertado instinto recopilatorio.

G.Frescobaldi con “Se l´aura spira”, músico del que se acepta que no inauguró una nueva escuela, de formas instrumentales, destacando como organista y clavecinista, supo realzar a su grado sumo las corrientes que entonces florecían, desde el “ricercare”, a la “fantasía”, las variaciones, ampliando con sabiduría el uso de la construcción ternaria a 5, 6, o 7 secciones. Es el “fugato”, uno de sus procedimientos más logrados, en particular en los “capricci” y en el estilo pujante de las “Canzona francesa”. Las obras vocales religiosas, precisan en lo común del bajo continuo- órgano, especialmente-, y los elementos de su estética, se asientan en la melodía recibida con seguridad de sus predecesores y sus contemporáneos, músicos como los Gabrielli o Trabaci, quien ya había dado a conocer una obra clave como “Ricercate”, “Capricci”, “Toccate”. En concreto, sus “Cancone”, se escribieron para todo tipo de instrumentos.

Johann Sebastian Bach, se apunta al curioso elenco de autores, con un par de piezas: “Gigue, sarabande y minuetos”, de la “Suite nº 1, para violonchelo solo” y una “Siciliana”, antes de encontrarnos con una “Chacona”, de Francesco Corbetta, italiano radicado en París y que ejerció en la corte de, duque de Mantua, quien lo pondrá al servicio real de Luís XIV. Un laudista de alargada sombra, que también asistirá como músico al servicio de Carlos II, de Inglaterra, antes de su vuelta a Paris, en 1669. Entre sus discípulos a considerar, destaca R. de Visée y de su magisterio, quedan tres libros de tablatura para guitarra española, destacando Scherzi Armonici” y “Varii Capricci” o “La guitarre Royale”. Para guinda final, el Monteverdi de “Si dolce é il tormeto”, apetecible joya en recitales para todo tipo de cuerdas, pura esencial del color veneciano o la pureza florentina, impregnada del estilo de las “villanelle”. El salto en la transformación desde la modalidad antigua, a la nueva tonalidad. El Monteverdi más embriagador y seductor.