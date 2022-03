Eclosión en el PP

AUN cuando se hallara larvada la situación de crisis interna en el Partido Popular es lo cierto, sin embargo, que explosionó de forma súbita y hasta inesperada para muchos, provocando un enorme impacto en la vida política española. Y es que el debilitamiento del principal partido de la oposición que cuenta con un historial que se adentra, prácticamente, en los inicios de la transición democrática en España provoca, de manera inevitable, una honda preocupación y perplejidad en la ciudadanía que no acierta a comprender un golpe tan súbito como inesperado.

Pero la realidad es que el liderazgo de Pablo Casado –que se fraguó, no se olvide, en el marco de una lucha por el poder en el seno del partido popular en la que, entonces, no quiso contender Alberto Núñez Feijóo–, con dos derrotas electorales y otras varias autonómicas ya en su haber no acabó de consolidarse y las luchas intestinas en el seno del partido acabaron por laminarlo de forma súbita y contundente.

Se abre una nueva etapa en el hasta ahora principal partido de la oposición en España y sería bueno que se procediera a su reconstrucción sobre bases sólidas, en la inteligencia de que debe mantener su singular posición en el ámbito de la vida pública española, al configurar un ideario político que comparte una porción importante de la ciudadanía de este país.

Por lo acordado en la larga sesión nocturna de Génova 13 el pasado día 23, el Sr. Casado se va a mantener al frente del PP hasta tanto se celebre el Congreso extraordinario en el próximo mes de abril y acaba de confirmarse, lo que ya era un secreto a voces, que el Sr. Núñez Feijóo será el candidato a presidir el partido. Quien suscribe estas líneas ya lo mantuvo en el artículo El momento de Don Alberto, publicado por este periódico el 13 de junio de 2018, haciendo alusión a otro publicado el 4 de octubre de 2016.

Si se retrotrae la mirada a ese año 2018, uno no puede por menos de recordar el clásico refrán castellano que dice “para este viaje no se necesitaban tantas alforjas”, porque si ya, entonces, la figura y el prestigio del presidente gallego suscitaron una amplísima aceptación para presidir el PP y solo la indecisión de uno y la predisposición de otras/o hizo frustrar el plan, a día de hoy , uno piensa que bueno hubiera sido para el centro derecha español el que, desde entonces, lo hubiera venido liderando una persona del peso específico, de la solvencia política y de la experiencia pública que acredita el actual presidente la Xunta gallega.

Bueno, también dice el refranero español que “nunca es tarde si la dicha es buena” y hay que esperar, confiada e ilusionadamente, que el brillante y eficaz resultado logrado en Galicia por su actual presidente autonómico durante casi cuatro sucesivos mandatos de gobierno se traslade, más pronto que tarde, a toda la nación española, una vez que ha decidido dar el paso que tantos le pedían.