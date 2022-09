Edificios representativos

EN todas las épocas las construcciones son representativas del tiempo en que se hicieron y de las autoridades y autores que las hicieron o mandaron construir. Santiago tiene una amplia muestra de magníficos edificios que nos clarifican y recuerdan no solo el tiempo en que fueron construidos sino también el gusto y espíritu con el que fueron concebidos.

Analizando tiempos más próximos, en las décadas de los cincuenta y sesenta se construye el Ensanche, ejemplo de especulación urbanística. Esfuerzos posteriores por adecentarla no consiguen esconder sus vergüenzas.

La década de los ochenta y noventa del siglo pasado se constata la construcción de muchos edificios públicos, la realización de varios parques y la construcción, diseño y urbanización de dichos barrios. Además de los más de 15 edificios universitarios, así como la urbanización del Campus Norte y una parte importante del Campus Sur, surgen varios barrios como Fontiñas, remodelándose el de Santa Marta y se realizan dos grandes avenidas: la de Ferrol y de Barcelona.

En ese tiempo se construyen ocho parques y las administraciones públicas construyen edificios tan emblemáticos como los de la Ciudad de la Cultura, el campo de fútbol de San Lázaro, el Centro Gallego de Cultura Contemporánea, el Auditorio de Galicia, el Palacio de Congresos y Exposiciones y el Hospital Universitario. Se puede decir que esta etapa dorada en la que se transforma Santiago en una ciudad moderna, humana y atractiva, con un gran peso cultural como corresponde a la buena Universidad que tiene.

Los tiempos siguientes no son tan boyantes. Parece como si la ciudad haya perdido fuelle y no aparece que haya proyecto para ella a no ser el que empieza a surgir últimamente, lo que se podría bautizar como el de ciudad-taberna. Todos los anhelos de la ciudad parece que se concentrasen en los bares y restaurantes. El único interés es conseguir más visitantes y a estos se les considera en la medida que dejen dinero.

No es fácil encontrar un edificio representativo de esta época. Quizás sea la gasolinera-tienda situada a la entrada de la Urbanización Brandía. Las personas que la ven se preguntan como es posible que tal adefesio se haya permitido. En el se pueden contemplar muros de 8 metros sin ventanas, construidos sin apartarse ni un milímetro de las aceras, y a una distancia de las casas muy inferior a la que hay entre las casas de la misma calle y cerca de un parque infantil. El conjunto tiene color caqui para recordamos la similitud con lo que desecha el cuerpo. Los responsables de haber permitido esa construcción son los servicios de licencias y urbanismo y el gobierno municipal. Por eso los vecinos proponen que el espacio donde se asienta esta tienda-gasolinera se llame José Sánchez Bugallo.