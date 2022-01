CUENTA The Objective que en Moncloa tienen la mosca detrás de la oreja porque creen que Iván Redondo ronda a Yolanda Díaz. No hay acuerdos de por medio, mucho menos contratos, pero según gentes de Moncloa, se han visto varias veces y es más que probable que anden a vueltas con el proyecto político de la vicepresidenta segunda y su plataforma.

Con la que intentará llevarse votos de la izquierda desencantada del PSOE de Sánchez, y de la desencantada con las sucesoras de Pablo Iglesias. Siempre según la información que recoge el sentir de personas que acompañan a Sánchez en Moncloa, Pablo Iglesias estaría encantado con ese posible asesoramiento a Yolanda del exjefe de gabinete de Presidencia.

Llegarán desmentidos, pero cuando el río suena agua lleva; el periódico no se tira a ese río si efectivamente no hay agua. Por otra parte, cualquiera que conozca a Redondo desde antes incluso de convertirse en el brazo derecho del presidente de Gobierno, sabe que es un hombre inquieto, con una profunda seguridad en sí mismo, que estaba encantado en Moncloa y no se ha ido por propia voluntad ... y que aspira a asesorar a cualquier político o empresario importante interesado en promocionarse.

Yolanda Díaz sería la mejor candidata posible a la que ayudar para cumplir su objetivo, convertirse en la principal referencia de la izquierda en este país. Si eso la convierte en presidenta del Gobierno, mejor que mejor. Algo que Iván Redondo insinuó como posible en una de las muchas declaraciones que realizó al dejar el gabinete presidencial, cuando promocionaba el libro que recogía su vida y milagros.

Todo esto indica que Yolanda Díaz va a por todas. Hasta ahora se le han visto las intenciones, su cambio de imagen –fundamental en alguien que quiere hacerse un nombre en cualquier sector–, el alejamiento de las dos capitanas de Podemos, Belarra y Montero, a las que considera irrelevantes para su proyecto; y el acercamiento a Colau y Oltra, que tampoco son como para presumir de inconmensurables fichajes.

Iniciado el año en el que se celebrarán importantes elecciones autonómicas que influirán en las generales, no es extraño que Yolanda Díaz considere que necesita un equipo que conozca el mundo de la estrategia política. Mundo en el que Redondo ha cosechado éxitos importantes, aunque también sonoros fracasos.

El morbo de esta posible alianza es que se trata de una vicepresidenta de Sánchez, que solo puede aspirar a lo que aspira si consigue que le voten los desencantados de Sánchez y que en su mano está que el presidente deje de serlo. Incluso sin que eso suponga que ella se convertirá en presidenta.

Va a resultar que la pelea interna del PP se quede en nada frente a la que se avecina en el PSOE y Podemos. La política española hoy es un novelón, con envidias, celos y venganzas personales.