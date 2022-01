que la llegada de la línea de Alta Velocidad a Galicia ha sido un hito histórico y será un acicate económico para nuestra comunidad no se puede poner en cuestión. Tampoco que a pesar de que el AVE llega ya a Ourense, ahí se queda, porque el ancho de vía en el interior de la comunidad frena la velocidad hasta el resto de ciudades gallegas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que ésta, la de que el AVE sea AVE también para Santiago, A Coruña o Vigo, será la próxima batalla que hay que ganar en lo que a infraestructuras ferroviarias se refiere.

La llegada de los trenes Avril, de ancho variable, está prevista para este verano y servirá para reducir tiempos. Pero el presidente –también el alcalde Xosé Sánchez Bugallo– piden ahora que se considere la posibilidad de cambiar el ancho de vía, del ibérico actual al internacional, entre Ourense y Santiago. Feijóo se lo planteará a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la reunión que tendrán esta semana.

La cuestión no es baladí, porque supondría un plus de competitividad para la capital jacobea que hay que defender. Pero sin olvidar, eso sí, que el AVE no lo es todo. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo ayer un viaje-denuncia en tren desde A Coruña a Ferrol, un trayecto que en ferrocarril duplica o triplica en tiempo a la alternativa en coche, transporte de otro siglo que ejemplifica la necesidad de mejorar las comunicaciones interiores de Galicia. También el PP ha dado la alerta por la supresión de líneas ferroviarias que perjudica a ciudadanos del sur de Lugo, que no son los únicos que se han quejado de los nuevos horarios ¿Estará esto encima de la mesa en la reunión entre Feijóo en la ministra? S.Arias