NUEVA rectificación del Gobierno. En este caso, para bien. Lo incomprensible es que no advirtiera que el empecinamiento en no prorrogar el estado de alarma iba a provocar el caos. Una vez más el españolito de a pie tiene razones para preguntarse dónde está el sentido común de Pedro Sánchez y su equipo.

Pongámonos en lo peor: que a un Gobierno no se le ocurre que, después de año y medio de confinamiento y toques de queda, es obligado tomar las medidas necesarias para que la situación no se desborde. Pues eso es lo que ha ocurrido, que el Gobierno no ha dedicado ni un minuto a pensar qué se debía hacer ante una previsible multitud entusiásticamente enloquecida.

Irresponsables los que participaron en un espectáculo que con seguridad traería malas consecuencias, pero irresponsable también el Gobierno que puso punto final al estado de alarma dejando poco margen a los autonómicos para tomar medidas de precaución, pues debían respaldarlas previamente los tribunales. En unos casos se pronunciaron a favor, pero en otros determinaron que solo tenían cabida dentro de un estado de alarma que Moncloa no había prorrogado a pesar de las peticiones de varios responsables regionales, incluidos algunos de su propio partido.

Iceta dice que si los gobiernos autonómicos piden la prórroga del estado de alarma el Gobierno central la apoyaría. Los del PP piden desde hace semanas que, más que prórroga, el Ejecutivo apruebe un marco legal para que se puedan tomar las medidas que cada región considere necesarias.

La gestión de la lucha contra la pandemia por parte del Gobierno ha sido desastrosa. Retrasó las primeras medidas por el empeño en celebrar una manifestación feminista, y después decidió que solo Moncloa y los ministros tenían competencias para luchar contra el coronavirus; de ahí pasó a transferir la responsabilidad a los autonómicos cuando vio que la cosa se ponía mal, y finalmente ha levantado el estado de alarma sin ofrecer previamente la legislación necesaria para continuar la lucha. La condiciona a las decisiones de los jueces ... que no se están pronunciando de forma unánime.

Es una desgracia que Pedro Sánchez siga dando argumentos a millones de españoles para gritar “No nos merecemos este Gobierno”.