El declive de la universidad

QUE la universidad no está en su mejor momento, es algo que de nada vale como conjetura mía, sino que ya hace tiempo han certificado las altas instancias intelectuales, académicas y profesorales. Deseamos y esperamos que la medicina aplicada por la actual ministra surta sus efectos, pues nos tememos que, como no se corrija el rumbo de esta importante institución, que, para no quedarse sin alumnos acepta “el que pasen todos”, especialmente en la carreras de Letras, quedará molida como alheña.

Y es que, como ya dije en otra ocasión, –en palabras de Tamames–: “La universidad pública es prácticamente gratis. Y todo lo gratuito es malo, porque la gente no lo aprecia y no rinde, y se toma aquello como unas largas vacaciones. Una especie de seguro de desempleo durante algún tiempo, con muy bajos rendimientos. Con esta universidad no vamos a ninguna parte”. Estas premonitorias palabras de un intelectual de la talla de Tamames las han venido a confirmar los scratch oclocráticos para impedir intervenciones públicas en la Universidad, y más recientemente lo ocurrido con la Sra. Olona en la Universidad de Granada, para terminar con el escandaloso y ruín comportamiento de unos supuestos universitarios, colegiales de la Universidad Complutense.

Todos estos sucesos son síntomas –palabra griega que los latinos, excelentes traductores de los griegos, vertieron por coincidencia– del avanzado tumor y decadencia de nuestra actual universidad. Y lo son por partida triple. En primer lugar, porque nuestros “políticos con poder”, nuestras autoridades académicas y los directores de los colegios mayores en los que se llevaron a cabo estas procaces novatadas viendo al “rey denudo” pasaban de largo –las novatadas venían produciéndose desde hace muchos años–, hasta que las redes sociales pusieron el dedo en la llaga y todo el tinglado se vino abajo como un castillo de naipes.

En segundo lugar, porque nuestros universitarios deberían saber, por hijos de padres ricos que sean, que la universidad pública la pagamos todos los españoles y no podemos confundir la libertad con la mezquindad. En consecuencia, a la universidad hay que ir a trabajar y a estudiar, y no a desprestigiarla con conductas deplorables, con un lenguaje tan soez y procaz que no se oiría ni siquiera en un lupanar.

En tercer lugar, es alucinante la complicidad y connivencia de las víctimas de los degradantes insultos, exculpando a sus agresores como unos “buenos chicos”, que les gastaron una broma sin mayor trascendencia. ¿Estarían posesas del síndrome de Estocolmo?

Así las cosas, Sra. ministra de Educación, excmo. rector de la Universidad Complutense y directores de los colegios mayores implicados, deben proceder a una lectura reflexiva y comprensiva de tamaña vileza, que deja en muy mal lugar a la Universidad Complutense, para que se ponga fin, de una vez por todas, a tan groseras y mal llamadas novatadas.

A esta decadencia moral, se añade que cada vez más acceden a la universidad gentes sin vocación, porque sólo en Filología –la facultad donde menos puntos se exigen– encuentran plaza. Y esto trae como consecuencia: alumnos desmotivados, que les preocupa más hacerse el bravucón que dejar el botellón y un empobrecimiento cultural y moral –lo estamos viendo– que, al final, afecta, y no para bien, a la propia universidad.

Todos estos síntomas de descomposición y de decadencia forman parte de la terrible erosión educativa, no sólo de las facultades de Letras, sino de toda la universidad. Y –entérense bien– “Sres. políticos con poder”, que la universidad pública –que, repito, pagamos todos los españoles– debe ser para los que estudian y se lo merezcan –generalmente las clases medias y populares–, pues los ricos nunca necesitaron estudiar, y menos ahora para protagonizar hechos tan despreciables, linderos con las cloacas de los prostíbulos. Va a costar trabajo arreglarlo, pero habría que empezar a intentar algo.